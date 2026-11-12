EMPREENDEDORISMO

Evento reúne mulheres de diferentes áreas para discutir negócios, liderança e oportunidades internacionais.

Manaus recebe neste sábado (14) a edição local da Rota Internacional da Empreendedora, encontro voltado a mulheres que já comandam um negócio ou estão começando a empreender. O evento acontece das 14h às 21h no hotel Mercure Manaus, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1000, Adrianópolis.

Durante a programação, será lançado o livro “A Voz que Abre Portas: como criar conexões, comunicar valor e transformar presença em vendas”, escrito em coautoria por sete mulheres que empreendem no Amazonas, em áreas como saúde, direito, mercado imobiliário, gestão e imagem pessoal.

A Rota – que tem Japão como próximo destino e já teve edições em Portugal, Estados Unidos, França, Suíça, Espanha, Angola e em outras cidades do Brasil – foi criada pela mentora, escritora e estrategista de negócios Mayara Marinov, CEO da DTL Group (Desenvolvimento, Transformação e Legado). A embaixadora da edição Manaus é a empresária e palestrante Jacqueline Guedes, CEO da Empower Palestras, que prepara empresários para uma comunicação mais assertiva e para atuar como palestrantes.

Jacqueline também coordena o livro de 134 páginas (que sai pela Editora Legado, com direção editorial de Mayara Marinov) e é uma das autoras (assina o capítulo “A mulher que aprendeu a abrir caminhos”), ao lado da psicóloga e neuropsicóloga Shyrllene Soares (capítulo “O ambiente que sustenta a voz”), da corretora de imóveis Núbia Neves (capítulo “Não tenha medo de recomeçar”), da estrategista de imagem e marca pessoal, palestrante e Dama Comendadora Ingrid Fraxe (capítulo “Autoridade percebida”), da empresária Priscilla Muniz (capítulo “Do zero à escala”), da cirurgiã-dentista e empresária Tatiana Dias (capítulo “Impacto e escala”) e da advogada Jennifer de Oliveira (capítulo “Quando ouvir também é defender”).

“Muitas mulheres em Manaus trabalham bem, entregam resultado e mesmo assim ficam restritas ao mesmo círculo de clientes e parceiros. A Rota coloca essas empresárias em contato com mulheres de outros mercados e de outros países. É nesse tipo de ambiente que uma vontade antiga começa a virar meta”, enfatiza a embaixadora e porta-voz da edição Manaus.

Segundo ela, o resultado do encontro não se encerra no dia 14. “Um evento não termina quando as luzes se apagam. Se a participante sai com uma conexão bem construída, uma proposta mais clara ou um parceiro novo, aquilo continua gerando negócio nos meses seguintes”, pontua.

Temas em Debate

A programação – que conta com o lançamento do livro “A Voz que Abre Portas”, acompanhado de um coquetel para relacionamento, networking, confraternização e sessão de autógrafos com as autoras – foi pensada para mulheres em diferentes estágios do negócio, tanto para quem está começando a empreender agora quanto para quem já empreende, mas sente que não alcança os resultados esperados. Também é voltada a mulheres que querem construir posicionamento e uma marca reconhecida, ampliar a visão empreendedora e profissionalizar a empresa para chegar a um negócio que dê liberdade geográfica, de tempo e financeira, além daquelas que ainda buscam direção e propósito.

Entre os temas em debate estão o desenvolvimento de lideranças femininas com visão global, o fortalecimento de posicionamento e autoridade, o acesso a oportunidades internacionais e a transformação de conhecimento em negócio lucrativo. A programação trata ainda da construção de comunidades e movimentos próprios e do impacto econômico e social do empreendedorismo, em um formato que combina palestras, mentorias e networking entre as participantes.

As inscrições são feitas pelo site mayaramarinov.com/manaus. O link também está na bio do Instagram do evento, @rotadaempreendedora, perfil que reúne informações sobre a programação, as palestrantes e as credenciais. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (92) 99257-4211.

No primeiro lote, a Credencial Gold custa R$ 250, ou 12 parcelas de R$ 25,86, e dá acesso ao evento e ao kit de boas-vindas. A Credencial Black custa R$ 400, ou 12 parcelas de R$ 41,37, e inclui assento em área especial, acesso às palestrantes e kit de boas-vindas.

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