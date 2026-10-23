INOVAÇÃO NO SETOR

Delegação participa da Higiexpo 2026, em São Paulo, para conhecer equipamentos, soluções e tendências que podem aprimorar os serviços na capital amazonense

Profissionais da JAN-PRO Manaus participam da Higiexpo 2026, realizada no Distrito Anhembi, em São Paulo, para conhecer novas tecnologias, equipamentos e soluções para o setor de limpeza profissional. Além disso, a delegação acompanha tendências relacionadas à eficiência operacional, à sustentabilidade e à saúde.

A participação também busca ampliar o conhecimento técnico da equipe. Com isso, a franquia pretende identificar referências que possam contribuir para o aprimoramento dos serviços e o desenvolvimento da operação em Manaus.

Feira reúne tecnologias e profissionais do setor

Realizada a cada dois anos, a Higiexpo é considerada um dos principais eventos de limpeza profissional da América Latina. Em 2024, a feira reuniu mais de 17 mil profissionais, contou com 153 expositores nacionais e internacionais e apresentou mais de 300 marcas. Na ocasião, também foram oferecidas mais de 65 horas de conteúdo.

Para a edição de 2026, a organização prevê ampliar a estrutura para 25.373 metros quadrados de área de exposição.

A programação inclui palestras e workshops gratuitos sobre gestão, tecnologia, tendências e boas práticas. Além disso, os visitantes podem acompanhar demonstrações de equipamentos e produtos. O evento também recebe o Campeonato Brasileiro de Limpeza de Vidros.

Tecnologia e sustentabilidade em foco

Outro destaque da feira são os espaços dedicados à sustentabilidade e às práticas ESG, que abrangem aspectos ambientais, sociais e de governança.

Dessa forma, o encontro favorece o contato entre profissionais, fornecedores e empresas. A troca de experiências permite conhecer diferentes práticas de mercado e identificar soluções que podem contribuir para melhorar os serviços de limpeza profissional.

Segundo Fernanda Mamud, gerente regional da JAN-PRO Manaus, a participação no evento permite acompanhar as transformações do setor e reunir referências para aprimorar a operação local.

“Participar de um evento como a Higiexpo nos permite conhecer novas tecnologias, trocar experiências com outros profissionais e acompanhar as mudanças do setor. Esse contato amplia nossa visão sobre as soluções disponíveis e sobre como podemos aperfeiçoar os serviços prestados aos clientes. Nosso objetivo é trazer conhecimento que contribua para o desenvolvimento da operação em Manaus”, afirma.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @janpromanaus.