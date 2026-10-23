ELEIÇÕES 2026

Levantamento da Projeta aponta vantagem de 14,8 pontos percentuais sobre Maria do Carmo.

A dois dias do segundo turno das eleições para o Governo do Amazonas, marcado para este domingo (25), Omar Aziz (PSD) aparece na liderança das intenções de voto, segundo pesquisa da Projeta Pesquisa de Mercado e Opinião Pública. O levantamento, realizado entre 19 e 22 de outubro, atribui ao candidato 57,40% dos votos válidos, contra 42,60% de Maria do Carmo, com diferença de 14,80 pontos percentuais. O resultado indica um cenário favorável a Omar na reta final da disputa.

No cenário estimulado com o total de respostas, Omar registra 52,78% das intenções de voto, enquanto Maria do Carmo soma 39,17%. Os eleitores que declararam voto branco ou nulo representam 4,35%, e 3,70% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores com 16 anos ou mais, residentes no Amazonas. A amostra abrangeu Manaus e dez municípios do interior: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Coari, Tefé, Iranduba, Tabatinga, Humaitá, Maués e Manicoré. Registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM-04125/2026, a pesquisa foi realizada por iniciativa própria da Projeta e custeada integralmente com recursos da empresa, sem contratante externo.

Propostas

Com a proximidade da votação, Omar sustenta sua candidatura na experiência acumulada no governo estadual, no Senado e na defesa da retomada de políticas públicas. Durante sua campanha, o candidato ressaltou que percorreu o estado de “ponta a ponta”, ouvindo relatos de cidadãos apontando sérios problemas na educação saúde e segurança.

Na educação, o candidato relembra a construção de escolas de tempo integral durante sua gestão. “Eu construí 25 escolas de tempo integral, tanto na capital como no interior. Vamos aumentar o tempo de permanência dos estudantes nas unidades de ensino, isso contribui para a proteção social das nossas crianças e adolescentes”, afirma Omar.

Na área da segurança pública, Omar cita a ampliação do número de delegacias durante sua passagem pelo governo, entre 2010 e 2014, e a implantação do programa Ronda no Bairro. “Quando eu fui governador, dobrei o número de delegacia e criei o Ronda no Bairro que funcionava muito bem na cidade toda. A população era próxima da polícia”, declarou.

Para um eventual novo governo, Omar propõe reforçar o efetivo policial, convocar aprovados em concursos e realizar novos certames, além de retomar o funcionamento de delegacias 24 horas na capital e no interior.

A moradia é outro ponto destacado pelo candidato. Omar afirma que, durante sua primeira gestão, foram construídas 30 mil casas no Amazonas, incluindo empreendimentos como o conjunto Viver Melhor, voltado principalmente à população de baixa renda.

“A casa própria dignifica uma família. Fizemos isso porque sabemos que muita gente não tem dinheiro para pagar aluguel. É possível fazer de novo. Vamos construir e entregar 40 mil casas ao longo do próximo mandato”, afirmou.

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