TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Alessandra Campelo conheceu a rotina da unidade, conversou com servidores e ouviu usuários para identificar desafios no atendimento da rede estadual de saúde.

A comissão de transição do Governo do Amazonas, coordenada pelo governador eleito Omar Aziz, visitou na manhã desta sexta-feira (13) a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), no bairro Praça 14, em Manaus. A agenda foi conduzida pela vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, acompanhada de integrantes da equipe.

Alessandra foi recebida pela coordenadora da Cema, Herbenya Peixoto, e conversou com servidores para conhecer a rotina de funcionamento da unidade. Também ouviu pessoas que aguardavam atendimento no local, buscando compreender as demandas dos usuários e os desafios no acesso a medicamentos.

A visita integra o levantamento temático sobre os serviços estaduais, que inclui reuniões com gestores, conversas com servidores e visitas a diferentes estruturas da administração pública. As informações coletadas serão reunidas em um relatório a ser apresentado a Omar Aziz, com o objetivo de orientar o planejamento das primeiras ações do novo governo, a partir de 6 de janeiro de 2027.

A saúde está entre as áreas prioritárias, especialmente diante do compromisso do governador eleito de enfrentar os gargalos do atendimento na rede pública estadual.

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