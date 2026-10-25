Eleições 2026

Ordem do TSE ampliou o prazo até as 18h nas seções ainda abertas, após a maioria dos locais de votação no Amazonas já ter encerrado os trabalhos.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) recebeu uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para manter a votação até as 18h deste domingo (25) nas seções que ainda estivessem abertas. No entanto, a orientação chegou depois do horário previsto para o encerramento das eleições no Amazonas, às 16h locais.

Decisão ampliou horário de votação

A determinação partiu do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ampliou o horário de votação em âmbito nacional até as 19h, no horário de Brasília. Assim, em Manaus, o prazo correspondia às 18h, devido à diferença de fuso horário.

Para formalizar a orientação, a presidência do TSE enviou ao TRE-AM o Ofício-Circular GAB-PRES nº 354/2026. O documento recebeu assinatura eletrônica às 17h49, no horário de Brasília, ou às 16h49 em Manaus. Dessa forma, as seções que ainda funcionavam deveriam continuar abertas até o novo limite.

TRE-AM aguardava instruções oficiais

A decisão gerou dúvidas porque a votação no Amazonas já deveria ter terminado quando o tribunal recebeu a orientação. Durante uma coletiva realizada logo após as 16h locais, a presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, afirmou que ainda aguardava instruções oficiais do TSE.

Na ocasião, Carla Reis explicou que algumas zonas eleitorais do interior já haviam começado a transmitir os resultados. Entretanto, o sistema nacional de transmissão parou. Por isso, o tribunal aguardava orientações do TSE para definir como cumprir a determinação.

Maioria das seções já havia encerrado os trabalhos

Segundo nota oficial, a maioria das seções eleitorais já havia encerrado a votação e emitido os boletins de urna antes da suspensão do sistema de transmissão. Portanto, a orientação se aplicava às seções que ainda estavam abertas.

Além disso, o TRE-AM não informou que reabriu urnas já fechadas. A nota também não confirmou a retomada da votação em locais onde os trabalhos haviam terminado.