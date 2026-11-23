Proteção feminina

Vice-governadora eleita participou da abertura da 34ª Semana Justiça pela Paz em Casa, que colocou 2.013 processos em pauta no Amazonas.

Manaus (AM) – A vice-governadora eleita do Amazonas, deputada estadual Alessandra Campêlo, participou nesta segunda-feira (23) da abertura da 34ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, realizada no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) busca fortalecer o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante o evento, Alessandra destacou a importância da união entre os poderes públicos e a rede de proteção para garantir acolhimento, segurança e justiça às mulheres.

“É fundamental unir esforços entre os poderes e toda a rede de proteção para garantir justiça, acolhimento e segurança às mulheres. Como deputada e vice-governadora eleita, reafirmo meu compromisso com essa luta, que precisa acontecer todos os dias. Juntas e juntos, podemos construir um Amazonas mais seguro para todas as mulheres”, declarou.

Nesta edição, o TJAM colocou em pauta 2.013 processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo julgamentos de casos de feminicídio na capital e no interior do Amazonas.

A programação também inclui ações de conscientização, como a instalação de bancos vermelhos, símbolo de combate ao feminicídio, e a exposição “Sem Medo de Viver”, organizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), com histórias de 11 mulheres que superaram a violência doméstica.

A Semana Justiça pela Paz em Casa é uma mobilização nacional coordenada pelo CNJ para acelerar o julgamento de processos relacionados à violência contra a mulher e ampliar a conscientização sobre o tema.

LEIA MAIS:

Alessandra Campelo visita Complexo Regulador e aponta redução da fila do Sisreg como prioridade