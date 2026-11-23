ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Deputado federal afirma que governador eleito terá apoio da maioria dos parlamentares e aponta participação do MDB no próximo governo.

Manaus (AM) – O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz (PSD), deverá contar com o apoio da ampla maioria dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) a partir de 2027. A avaliação é do deputado federal Saullo Vianna (MDB), que destacou a articulação política construída pelo futuro governador durante a campanha eleitoral e a relação de proximidade com parlamentares que foram reeleitos.

Em entrevista à jornalista Roseane Carvalho, Saullo afirmou que, no segundo turno, praticamente todos os deputados estaduais apoiaram Omar. Segundo ele, até parlamentares eleitos pelo PL teriam manifestado apoio ao governador eleito nos bastidores.

“O Omar tem uma relação de muitos anos com vários deputados ali que foram reeleitos. Como é um cara de bom trato, de bom relacionamento, respeita as opiniões divergentes, acredito que ele vai ter uma ampla maioria na Assembleia Legislativa”, declarou.

Para o deputado, essa proximidade deverá facilitar a relação entre o Executivo e o Legislativo, especialmente na apresentação de propostas, na aprovação de projetos e na construção de medidas necessárias à administração estadual.

Omar Aziz assume o Governo do Amazonas em janeiro de 2027. Enquanto a posse não chega, a equipe de transição já trabalha no levantamento de informações administrativas, financeiras e estratégicas da gestão estadual. O grupo reúne representantes do governo eleito e da atual administração, com a finalidade de preparar a transferência de comando e oferecer um diagnóstico da estrutura do Estado.

MDB deve integrar próximo governo

Saullo Vianna também avalia que o MDB deverá participar do próximo governo. O partido elegeu três deputados estaduais e, segundo o parlamentar, esteve ao lado de Omar desde o início da articulação política.

O deputado relacionou a possível participação da sigla na futura administração à proximidade entre Omar Aziz e o senador Eduardo Braga (MDB-AM). Os dois mantêm uma relação política de aproximadamente quatro décadas, conforme Saullo.

“É um partido que tem ótimos quadros e muitas condições de ajudar o governo do Omar”, afirmou. Para ele, a experiência e a capacidade de articulação do MDB podem contribuir com a gestão estadual.

O parlamentar também ressaltou o papel de Eduardo Braga na relação com o governo federal. Na avaliação de Saullo, a proximidade do senador com Brasília e sua atuação no Congresso podem ajudar Omar a buscar apoio e encaminhar demandas do Amazonas junto à União.

Articulação nacional

Ao comentar o cenário político nacional, Saullo Vianna afirmou que o MDB também deverá integrar a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual quarto mandato. O deputado lembrou que parte expressiva da legenda participou do governo federal durante o terceiro mandato de Lula e apoiou o presidente nas eleições de 2026.

Na avaliação de Saullo, a articulação entre MDB, governo estadual e governo federal poderá favorecer a construção de parcerias e a viabilização de projetos de interesse do Amazonas.

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