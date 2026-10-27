Educação

Inep libera Cartão de Confirmação nesta terça-feira (27); provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já podem consultar os locais de prova para os dias 8 e 15 de novembro. Para isso, basta acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o documento nesta terça-feira (27). Além do endereço de aplicação, o cartão informa o número de inscrição, as datas e os horários do exame.

Como consultar

Para conferir o local de prova, o candidato deve acessar a Página do Participante e entrar com a conta Gov.br.

O documento também informa se o participante tem direito a atendimento especializado ou ao tratamento pelo nome social autorizado pelo Inep.

Embora não seja obrigatório apresentar o cartão nos dias de prova, o instituto recomenda que os candidatos levem o documento. Assim, poderão conferir as informações com mais facilidade.

Provas serão aplicadas em dois domingos

O Enem 2026 terá provas nos dias 8 e 15 de novembro, à tarde, nas 27 unidades da Federação.

No primeiro domingo, os participantes farão a redação e as provas de linguagens e ciências humanas. Essa etapa terá duração de cinco horas e 30 minutos.

Já no segundo dia, os candidatos responderão às questões de ciências da natureza e matemática. Nesse caso, o tempo disponível será de cinco horas. Cada área terá 45 questões.

As regras e os detalhes da aplicação estão disponíveis no edital do Enem 2026.

Enem 2026 registra mais de 5 milhões de inscrições

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) registrou mais de 5 milhões de inscrições.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Por meio das notas, os participantes podem concorrer a vagas em programas federais, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, instituições públicas e privadas utilizam os resultados em seus processos seletivos. As notas também podem ser aceitas por instituições de ensino superior de Portugal conveniadas com o Inep.

Desde 2025, o exame também voltou a permitir a certificação de conclusão do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais que atendam aos critérios exigidos.

Em 2026, o Enem também avaliará as competências e habilidades esperadas ao fim do ensino médio, integrando o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).