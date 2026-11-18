TRAGÉDIA

Confusão ocorreu durante promoção de produtos por R$ 10, em Bacabal; portões foram derrubados e pessoas acabaram pisoteadas.

Bacabal (MA) – Uma mulher morreu e outras 14 pessoas ficaram feridas durante um tumulto na inauguração de uma loja de produtos por R$ 10, na manhã desta quarta-feira (18), em Bacabal, no Maranhão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma multidão pressionando a entrada do estabelecimento até derrubar os portões e invadir o local.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Bacabal, a mulher passou mal durante a confusão e precisou ser intubada. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

A correria também deixou outras vítimas. Uma mulher sofreu ferimentos graves na cabeça após ser pisoteada, enquanto outra teve o peito perfurado por uma estrutura do portão. As circunstâncias dos ferimentos ainda não foram detalhadas.

Multidão na entrada

As imagens mostram dezenas de pessoas concentradas em frente à loja. Com a pressão da multidão, os portões cederam e parte dos consumidores avançou para dentro do estabelecimento. Durante a entrada desordenada, algumas pessoas caíram e foram pisoteadas.

A inauguração atraiu consumidores interessados na oferta de diversos produtos por R$ 10, entre eles eletrodomésticos como liquidificadores e ventiladores. Algumas pessoas chegaram a passar a noite na fila para aproveitar os preços anunciados.

Atendimento médico

De acordo com a Prefeitura de Bacabal, 15 pessoas receberam atendimento médico após o tumulto, incluindo a mulher que morreu.

Três vítimas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital Estadual Laura Vasconcelos. Outras 11 foram atendidas no Hospital Geral de Bacabal, conhecido como Socorrão, sem apresentar quadro considerado grave.

Desse grupo, quatro permanecem em avaliação médica e realizam exames.

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