SERVIÇO

Serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica afetarão bairros e comunidades da capital, com horários específicos para cada local.

A Âmbar Energia realiza, entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, serviços programados de manutenção preventiva, ampliação e modernização da rede elétrica em diferentes pontos de Manaus. As ações têm como objetivo prevenir falhas e oscilações, melhorar o funcionamento do sistema e ampliar a qualidade do fornecimento de energia à população.

Para que os serviços sejam executados com segurança, será necessário desligar a rede nos locais atendidos. As interrupções ocorrem em pontos específicos, como ruas, trechos e áreas próximas às obras, e os horários variam conforme o endereço.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da empresa para tornar a rede elétrica mais moderna, segura e confiável. Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a distribuidora pelos canais oficiais de atendimento: 0800-701-3001 (Call Center e WhatsApp) ou aplicativo Âmbar Energia.

Confira a programação completa, com horários e locais:

Obras de expansão e melhorias da rede

Terça-feira (27.10)

Dom Pedro I (8h às 17h): Avenidas Senador Fábio Lucena e Jorge Velho; Ruas Francisco Solano, Antônio Lobo Sobrinho, Deputado Homero de Miranda Leão, Armando Mendes, 21 de Agosto, Amparo do Tororó, Itororó e Tomás Antônio Gonzaga; Becos 21 de Agosto e Fundação Bradesco; e adjacências.

Quarta-feira (28.10)

Dom Pedro I (8h às 17h): Avenida Bartolomeu Bueno da Silva; Rua 01, próximo à Avenida Pedro Teixeira; Ruas Marechal Amaral Peixoto, Francisco Orellana e André Vidal de Negreiros; e adjacências.

Nossa Senhora das Graças (8h às 17h): Ruas Rio Itanhauá, Lápis-Lazúli, Diamante, Vila Amazonas e Amazonas; Travessa Turmalina; e adjacências.

Quinta-feira (29.10)

Nossa Senhora das Graças (8h às 17h): Ruas Feliciana Costa, Curitiba, Paraná, Rio Jauari e Q.H, e adjacências.

Distrito Industrial II (8h às 17h): Ramal Chico Mendes e adjacências.

Sexta-feira (30.10)

Coroado (8h às 16h): Avenida Cosme Ferreira, sentido bairro, próximo ao CT Thanos Academia, e adjacências.

Sábado (31.10)

Distrito Industrial II (8h às 17h): Ramal Chico Mendes e adjacências.

Domingo (01.11)

Coroado (8h às 17h): Ruas São Francisco e Laura Vicuña, e adjacências.

Manutenção preventiva

Terça-feira (27.10)

Tarumã (9h às 16h): Sede Campestre Jiboia, Clube de Campo da Jiboia-Aeronáutica (acesso pela Avenida do Turismo) e adjacências.

Aleixo (8h às 17h): Avenida Efigênio Salles, Condomínio Vila Rica e adjacências.

Novo Aleixo (9h às 16h30): Rua Gaivota, próximo à Rua Itaetê, e adjacências.

Tancredo Neves (9h às 16h30): Rua Arthur Filho com Avenida Fábio Lucena, próximo ao 14º DIP, e adjacências.

Distrito Industrial I (9h às 16h30): Rua Manaus 2000, próximo ao Posto Equador, e adjacências.

Mauazinho (8h50 às 17h): Avenida Solimões, próximo à entrada da Avenida Giselle, e adjacências.

Quarta-feira (28.10)

Cidade Nova (8h30 às 11h): Rua 109 (acesso pela Rua 100) e adjacências.

Santo Agostinho (9h às 12h30): Rua Coronel Teixeira, próximo ao Posto Shell, e adjacências.

Tarumã-Açu (13h30 às 17h): Avenida Peixe Cavalo e adjacências.

Gilberto Mestrinho (9h às 16h30): Rua Aratuba, próximo à UBS Silas Santos, e adjacências.

Ponta Negra (9h às 16h): Condomínio Residencial Passaredo (acesso pela Avenida Carlota Bonfim) e adjacências.

Mauazinho (8h50 às 17h): Avenida Solimões, próximo à entrada da Avenida Giselle, e adjacências.

Quinta-feira (29.10)

Planalto (9h às 12h): Rua B, esquina com a Rua Lina Bo Bardi, e adjacências.

Cidade Nova (8h30 às 11h): Rua 109 (acesso pela Rua 100) e adjacências.

Tarumã-Açu (9h às 16h30): Condomínio Residencial Amazon Village e adjacências.

Zona Rural (8h30 às 16h30): Ramal de acesso à Comunidade Nossa Senhora de Fátima e adjacências.

Japiim (9h às 16h30): Rua Maestro Joaquim Franco, próximo à Avenida Tefé, e adjacências.

Mauazinho (8h50 às 17h): Avenida Solimões, próximo à entrada da Avenida Giselle, e adjacências.

Sexta-feira (30.10)

Zona Rural (9h às 16h): Comunidade Vila Nova, Ramal 3 Galhos com Ramal da Cooperativa, Ramal do Pau Rosa (acesso pela BR-174, km 21) e adjacências.

Japiim (9h às 16h30): Avenida Tefé, próximo à fábrica da Euromanaus, e adjacências.

São Raimundo (8h30 às 14h): Rua São Raimundo com Rua São Tomé e adjacências.

Santo Antônio (14h30 às 17h): Rua do Areal com Rua Costa e Silva e adjacências.

Flores (9h às 16h30): Rua Bahia com Avenida Professor Nilton Lins, Loteamento Parque das Laranjeiras e adjacências.

Gilberto Mestrinho (9h às 16h): Rua Jerusalém (acesso pela Rua Barreirinha) e adjacências.

Sábado (31.10)

Puraquequara (9h às 16h): Estrada Shangrilá e adjacências.

Gilberto Mestrinho (9h às 16h30): Rua Curitiba e adjacências.

Redenção (8h30 às 16h): Rua Gurupi e adjacências.

Centro (9h às 16h30): Rua Ferreira Pena com Rua Barcelos e adjacências.

Domingo (01.11)

Gilberto Mestrinho (9h às 16h30): Ruas dos Açaizeiros e Teresina, Avenida Perimetral e adjacências.

Jorge Teixeira (8h30 às 16h): Rua Peixe Agulha com Rua Baleia e adjacências.

Nossa Senhora das Graças (9h às 16h30): Rua Rio Jutaí e adjacências.

Novo Israel (8h30 às 16h): Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Supermercado Coema, e adjacências.

Centro (8h às 15h): Avenida Djalma Batista, próximo à Sato Funilaria, e adjacências.

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