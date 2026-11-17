MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Âmbar Energia realiza serviços de manutenção e expansão da rede elétrica entre 17 e 23 de novembro; confira ruas e horários programados.

Para garantir um fornecimento de energia mais estável e seguro, a Âmbar Energia executa, entre os hoje (17) e 23 de novembro, serviços de manutenção preventiva, expansão e melhoria da rede elétrica em bairros de Manaus e na zona rural. As ações fortalecem a infraestrutura do sistema e ajudam a reduzir quedas e oscilações de energia.

Nesta semana, o destaque são as obras de expansão e melhoria da rede nos bairros Japiim e Aleixo, com serviços em diversas ruas das duas regiões.

Para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos, haverá interrupções programadas e pontuais no fornecimento de energia, restritas às ruas e áreas próximas aos locais das intervenções. Os horários variam conforme a programação. Confira se a sua rua está na lista.

Confira a programação completa, com horários e locais:

Obras de expansão e melhorias da rede

Terça-feira (17.11)

Aleixo (08h às 18h): Rua São Benedito e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Pires do Rio e adjacências.

Parque Dez (08h às 18h): Rua 08 de Dezembro e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Jupiá e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Avenida Penetração I, Rua 44, Rua A5, Rua A7, Rua Aluisio Azevedo, Rua A13 e adjacências.

Quarta-feira (18.11)

Nossa Senhora das Graças (08h às 18h): Rua Amazonas e adjacências.

Parque Dez (08h às 18h): Rua Adauto Uchôa, Rua Celly Campelo e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Médici, Rua 16, Rua 14 e adjacências.

Parque Dez (08h às 18h): Rua Cinquenta e Um e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Oslen Araújo, Rua Afrânio de Castro, Rua 51 e adjacências.

Quinta-feira (19.11)

Japiim (08h às 18h): Rua Maria Mansour, Rua Maria Tereza, Rua Presidente Vargas e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Noêmia de Carvalho, Travessa Eiffel e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua B 1, Rua B 10, Rua B 14 e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Belo Horizonte e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Amazonas, Travessa Euclides da Cunha e adjacências.

Tarumã (08h às 16h): Rua da Floresta e adjacências.

Sexta-feira (20.11)

Japiim (08h às 18h): Travessa Duarte e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Avenida Perimetral III e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Pedrarias de Avilar (antiga Rua 44) e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Beco Jorge Teixeira e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Bom Sucesso, Rua Constelação de Touro e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Severino Nunes e adjacências.

Centro (09h às 16h): Rua Itamaracá e adjacências.

Zona Rural (8h30 às 16h): Vicinal Cláudio Mesquita 1 e adjacências.

Nossa Senhora das Graças (08h às 16h): Avenida Djalma Batista (sentido Centro), entre a Avenida João Valério e a Rua Acre, e adjacências.

Sábado (21.11)

Aleixo (08h às 18h): Rua Castro Alves e adjacências.

Centro (08h às 18h): Rua Martins e adjacências.

Distrito Industrial I (08h às 18h): Rua Armino R. da Fonseca, Rua Júlio Lopes, Rua 1 e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua 16, Rua 19 e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Fernando Pessoa, Rua B18, Rua A 2, Rua B 6 e adjacências.

Domingo (22.11)

Centro (08h às 18h): Avenida Visconde de Porto Alegre entre Rua Ajuricaba, Rua Ipixuna e adjacências.

Centro (08h às 18h): Avenida Visconde de Porto Alegre e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Belo Horizonte, Rua Mauá e adjacências.

Centro (08h às 18h): Rua Luiz Antony, Avenida Epaminondas e adjacências.

Parque Dez (08h às 18h): Rua Dallas e adjacências.

Segunda-feira (23.11)

Japiim (08h às 18h): Avenida da Penetração II e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua B20, Rua B0, Rua Cônego Nogueira e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Alfredo Cunha e adjacências.

Aleixo (08h às 18h): Rua Oriental e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua 12 e adjacências.

Colônia Santo Antônio (08h às 16h): Rua José dos Reis e adjacências.

Japiim (08h às 18h): Rua Professor João Liberal (antiga Rua 48) e adjacências.

Manutenção preventiva

Terça-feira (17.11)

Redenção (8h30 às 11h): Beco São Francisco, acesso pela Rua Boa Esperança, e adjacências.

Santo Antônio (8h30 às 16h30): Rua Santo Antônio com Rua Lauro Bittencourt e adjacências.

Tarumã (8h30 às 16h30): Ramal do Riacho Ecológico e adjacências.

Quarta-feira (18.11)

Aleixo (8h30 às 12h): Rua A, próximo ao Condomínio Reserva Morada, e adjacências.

Aleixo (8h30 às 13h): Rua E/G, Avenida Constelação e adjacências.

Novo Israel (8h30 às 16h30): Rua Cristo Rei e adjacências.

Tancredo Neves (9h às 16h30): Rua Cristais Paulista com Rua Topázio e adjacências.

Tarumã (9h às 16h): Avenida Cometa Halley, esquina com a Rua Nova Veneza, e adjacências.

Quinta-feira (19.11)

Zona Rural (9h às 16h): Ramal das Flores com Ramal Bom Destino, Ramal da Cooperativa com Ramal do Pau Rosa, BR-174, km 21, e adjacências.

Cachoeirinha (8h30 às 16h30): Avenida Duque de Caxias e adjacências.

Japiim (8h30 às 15h30): Rua Principal e adjacências.

Japiim (8h30 às 12h): Rua 34 e adjacências.

Japiim (13h às 17h): Rua Francisco de Miranda com Rua Maria de Médici e adjacências.

Zumbi dos Palmares (8h30 às 16h30): Rua Manduri e adjacências.

Sexta-feira (20.11)

Colônia Terra Nova (8h30 às 16h30): Rua da SEPROR e adjacências.

Centro (13h às 16h): Avenida Epaminondas, Rua Frei José dos Inocentes e adjacências.

Mauazinho (8h30 às 16h30): Avenida Rio Negro e adjacências.

Nova Cidade (8h30 às 16h): Avenida Curaçao e adjacências.

Tancredo Neves (8h30 às 16h30): Avenida Grande Circular e adjacências.

Sábado (21.11)

Adrianópolis (8h30 às 14h): Conjunto Celetramazon e adjacências.

Jorge Teixeira (8h30 às 16h): Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão e adjacências.

Monte das Oliveiras (8h30 às 12h): Avenida Margarita e adjacências.

Novo Aleixo (8h30 às 16h): Avenida Nathan Lemos Xavier de Albuquerque e adjacências.

Petrópolis (13h às 17h): Alameda Lourival Pinheiro e adjacências.

Domingo (22.11)

Parque Dez (9h às 16h): Rua Manoel Leão e adjacências.

Ponta Negra (9h às 16h): Avenida Coronel Teixeira, próximo ao Condomínio Estilo Ponta Negra e ao Shopping Ponta Negra, e adjacências.

Novo Aleixo (8h30 às 16h): Rua Leopoldo Miguel com Rua Nelson Batista de Sales e adjacências.

Segunda-feira (23.11)

Coroado (8h30 às 12h): Avenida Cosme Ferreira, próximo ao Condomínio Arboretto, e adjacências.

Colônia Terra Nova (13h às 17h): Rua Andirá-Açu com Rua São Miguel e adjacências.

Petrópolis (8h30 às 16h30): Rua Ômega e adjacências.

Lírio do Vale (9h às 16h): Avenida Laguna, antes do posto de gasolina da Atem, e adjacências.

Zona Rural (8h às 17h): Ramal ZF01, acesso pela BR-174, km 41, e adjacências.

Zona Rural (8h às 17h): Ramal dos Padres, acesso pela BR-174, km 23, e adjacências.

A iniciativa faz parte das ações contínuas da empresa para tornar a rede elétrica mais moderna, segura e confiável. Em caso de dúvidas, os consumidores podem entrar em contato com a distribuidora pelos canais oficiais de atendimento: 0800-701-3001 (Call Center e WhatsApp), Telegram (@ambarenergiaam_bot) ou aplicativo Âmbar Energia AM.

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