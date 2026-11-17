Susto

Trabalhadoras sofreram escoriações leves e receberam atendimento imediato; unidade afirma que os serviços seguem funcionando normalmente

Parte do teto de um trecho do Bloco A da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) se desprendeu na manhã desta terça-feira (17), em Manaus, e atingiu três funcionárias que trabalhavam no local. Segundo a instituição, as colaboradoras tiveram escoriações leves e receberam atendimento imediato.

Logo após o incidente, a equipe do Hemoam encaminhou as três mulheres, em uma ambulância da própria Fundação, para avaliação médica complementar. Além disso, a instituição informou que todas estavam conscientes e fora de perigo. A Diretoria Administrativa acompanha o caso.

Hemoam isola área atingida

Após o desprendimento, a equipe isolou o trecho comprometido e iniciou uma vistoria técnica para avaliar as condições da estrutura.

Em nota, o Hemoam também informou que já iniciou o processo de revitalização do Bloco A. Desde a semana passada, uma empresa contratada está no local e realiza os levantamentos iniciais para executar os reparos em toda a estrutura.

Atendimentos continuam normalmente

Apesar do incidente, a rotina assistencial da Fundação segue sem alterações. Dessa forma, a coleta de sangue, o atendimento aos doadores e os serviços ambulatoriais continuam funcionando normalmente, conforme informou o Hemoam.

Parte do teto de um trecho do Bloco A da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) se desprendeu na manhã desta terça-feira (17), em Manaus, e atingiu três funcionárias que trabalhavam no local. As colaboradoras tiveram escoriações leves e receberam atendimento imediato.

A equipe do Hemoam encaminhou as três mulheres, em uma ambulância da própria Fundação, para avaliação médica complementar. Segundo a instituição, todas estavam conscientes e fora de perigo. A Diretoria Administrativa acompanha o caso.

Hemoam isola área atingida

Após o incidente, a equipe isolou o trecho comprometido e iniciou uma vistoria técnica para avaliar as condições da estrutura.

Em nota, o Hemoam informou que já iniciou o processo de revitalização do Bloco A. Uma empresa contratada está no local desde a semana passada e realiza os levantamentos iniciais para executar os reparos em toda a estrutura.

Atendimentos continuam normalmente

O incidente não afetou a rotina assistencial da Fundação. A coleta de sangue, o atendimento aos doadores e os serviços ambulatoriais continuam funcionando normalmente, segundo o Hemoam.

Parte do teto de um trecho do Bloco A da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) se desprendeu na manhã desta terça-feira (17), em Manaus, e atingiu três funcionárias que trabalhavam no local. As colaboradoras sofreram escoriações leves e receberam atendimento imediato.

Após o incidente, as três mulheres foram encaminhadas pela ambulância da própria Fundação para avaliação médica complementar. Segundo o Hemoam, todas estavam conscientes, fora de perigo e seguem acompanhadas pela Diretoria Administrativa da instituição.

Área onde teto desabou foi isolada no Hemoam

O trecho comprometido foi imediatamente isolado e passa por vistoria técnica da equipe de engenharia do Hemoam.

Em nota, a Fundação informou que o Bloco A já está em processo de revitalização. Uma empresa contratada está mobilizada no local desde a semana passada, realizando levantamentos iniciais para a execução dos reparos em toda a estrutura do prédio.

Atendimentos seguem normalmente

Ainda conforme o Hemoam, o incidente não afetou a rotina assistencial da unidade.

A coleta de sangue, o atendimento aos doadores e os serviços ambulatoriais continuam funcionando normalmente.

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