MARKETING DIGITAL

Conheça opções para encomendar conteúdo de marca e entenda o que combinar sobre redação, escolha do veículo e divulgação antes de fechar a publicação.

Uma empresa pode ter uma boa história para contar e não saber como levá-la a um jornal. A abertura de uma unidade, um serviço pouco conhecido ou uma mudança que afeta seus clientes podem render um conteúdo interessante. O desafio é transformar essas informações em uma matéria que o leitor entenda e encontrar um espaço adequado para publicá-la.

O publieditorial atende a essa necessidade: é um conteúdo publicitário desenvolvido em formato editorial, contratado para apresentar uma marca, um produto ou um serviço. A empresa pode negociar com o veículo ou recorrer a um fornecedor que organize a produção e a publicação.

EVTE Marketing, QMIX Digital, LinkMerit, Backlinks Fácil, RumoRank, Backlinks Bazar, Elonexo, Store Backlinks, Rankuvi e Backlinks Store são opções para consultar sobre publicações comerciais em sites brasileiros. Há diferenças entre os serviços: algumas anunciam publieditorial expressamente; outras trabalham principalmente com artigos, guest posts e backlinks. Nesses casos, é necessário confirmar se o veículo e a modalidade disponíveis atendem à proposta de conteúdo de marca.

Agências para contratar publieditorial em jornais e portais

A lista reúne agências e plataformas fornecedoras de publicações, com modelos de atendimento distintos. A ordem serve à apresentação das opções, sem representar uma classificação de qualidade ou de resultados.

1. EVTE Marketing

A EVTE Marketing oferece publieditoriais, matérias em jornais e portais, guest posts e comunicados de imprensa. O atendimento contempla empresas que querem divulgar o próprio negócio e agências ou revendedores que contratam publicações para seus clientes.

As opções são apresentadas em uma planilha de veículos, com preços, prazos e observações de cada espaço. O comprador pode enviar o conteúdo pronto ou solicitar a redação sem acréscimo no valor da mesma publicação. Isso permite aproveitar um texto já aprovado internamente ou delegar sua preparação.

Para agências, a EVTE informa atuar em marca branca, sem entrar em contato com o cliente final. A agência mantém a condução da campanha e pode contratar a execução das publicações como uma etapa do trabalho que já oferece.

2. QMIX Digital

A QMIX Digital trabalha com produção de artigos e publicação em portais brasileiros, incluindo serviços de guest post e backlinks. A seleção dos espaços considera informações como assunto, preço, prazo e métricas do veículo, e a entrega inclui o endereço da matéria publicada.

Para uma campanha de publieditorial, vale apresentar à QMIX o que a empresa pretende comunicar antes de escolher a oferta. Um texto voltado à apresentação de um serviço pode exigir espaço para explicar seu funcionamento, usar imagens próprias e incluir informações institucionais. Confirmar esses pontos ajuda a contratar uma publicação compatível com a mensagem, além das condições do link.

3. LinkMerit

A LinkMerit inclui publieditoriais entre seus serviços, ao lado de backlinks e guest posts. A proposta de conteúdo de marca utiliza informações sobre a empresa, seus serviços e o contexto em que atua, com possibilidades de publicação em portais gerais, regionais e de nicho.

É uma opção para consultar quando a campanha precisa tornar mais claro o que a empresa faz e para quem trabalha. Uma agência pode levar essas informações já organizadas e solicitar a execução das publicações, definindo a participação do fornecedor na produção do material.

A LinkMerit também apresenta planejamento e acompanhamento da presença de marcas nas respostas das IAs. Se esse trabalho fizer parte do interesse do contratante, convém detalhá-lo na proposta: publicar uma matéria e acompanhar como a empresa aparece nas respostas são entregas diferentes.

4. Backlinks Fácil

O Backlinks Fácil organiza a compra de artigos em portais por um catálogo acessado com a conta Google. O usuário consulta as opções, escolhe o espaço e envia as orientações necessárias à produção. A equipe escreve e publica o conteúdo, e o pedido concentra o acompanhamento da entrega.

Como a oferta é apresentada principalmente como guest post e backlink, quem deseja um publieditorial deve esclarecer o formato antes do pagamento. É importante saber se o portal aceita uma matéria centrada na empresa ou se exige um artigo sobre um assunto mais amplo, com participação pontual da marca. Essa diferença muda o texto que será encomendado.

5. RumoRank

A RumoRank oferece publieditoriais para apresentar produtos, serviços e campanhas, além de matérias em jornais digitais, guest posts e backlinks. O atendimento começa pelas informações do projeto e resulta em uma proposta com opções de sites, formatos e valores.

O processo anunciado prevê aprovação do veículo e do conteúdo antes da publicação. Esse modelo pode atender uma empresa que precisa conciliar a revisão do texto com a escolha do espaço onde a marca aparecerá. Por exemplo, uma campanha regional pode exigir tanto um portal relacionado à área atendida quanto uma explicação precisa das cidades cobertas pelo serviço.

A RumoRank também atende agências e profissionais que revendem publicações. Nesse arranjo, a execução pode integrar uma campanha planejada pelo contratante, com as responsabilidades combinadas na proposta.

Foto de Andrew Neel via Unsplash/ Imagem ilustrativa

6. Backlinks Bazar

O Backlinks Bazar permite contratar publicações avulsas ou pacotes em um marketplace. Depois de selecionar as opções e pagar, o comprador fornece as orientações do artigo. A equipe prepara o conteúdo, e o endereço publicado fica disponível no pedido.

Há uma condição relevante para campanhas institucionais: a página pública informa que os portais são apresentados no catálogo por código, nicho e métricas, com o endereço revelado na entrega. Se a empresa precisa aprovar o nome do jornal antes de autorizar a publicação, essa exigência deve ser resolvida com o atendimento antes da compra. Também cabe confirmar a aceitação do formato de publieditorial desejado.

7. Elonexo

A Elonexo organiza publicações em jornais, portais e blogs brasileiros, com redação incluída nos formatos anunciados. O atendimento passa pelo alinhamento do objetivo, pela apresentação dos sites e pela aprovação do conteúdo antes da veiculação.

Quem pretende apresentar a empresa em uma matéria pode solicitar uma proposta com esse objetivo, verificando qual modalidade atende ao pedido. Para uma agência com material aprovado pelo cliente, esse alinhamento também permite discutir a adaptação às regras do veículo sem perder as informações essenciais da campanha.

A empresa informa entregar um relatório com dados da publicação, incluindo veículo, endereço e data. Esse registro ajuda a documentar a execução e a organizar a prestação de contas.

8. Store Backlinks

A Store Backlinks disponibiliza um catálogo de portais e blogs, com contratação de artigos e produção de conteúdo a partir das informações do comprador. Segundo a apresentação do serviço, o acesso à conta permite consultar domínio, preço, prazo e métricas antes de selecionar a publicação.

Essa consulta pode ajudar quem já sabe em que tipo de veículo pretende aparecer. Para contratar conteúdo patrocinado, porém, é necessário verificar se a opção escolhida comporta a abordagem pretendida, as imagens e o destaque dado à empresa no texto. A oferta de um artigo com backlink, por si só, não define todos esses elementos.

9. Rankuvi

A Rankuvi oferece publicações avulsas em veículos brasileiros, sem exigir mensalidade, com produção de conteúdo incluída ou aproveitamento do texto enviado pelo contratante. Os sites e os prazos são alinhados conforme o serviço e a disponibilidade editorial.

Para quem busca publieditorial, a consulta deve especificar que o objetivo é apresentar a marca ou um serviço em uma matéria comercial. Assim, é possível confirmar o formato disponível e o espaço que as informações da empresa terão no artigo.

A contratação pontual pode atender tanto um negócio com uma campanha específica quanto uma agência que precisa delegar uma publicação. A Rankuvi informa fornecer os endereços publicados, permitindo conferir o material entregue.

10. Backlinks Store

A Backlinks Store trabalha com artigos em portais, guest posts e pacotes de publicações. A compra é organizada pela área de clientes, e a redação utiliza as orientações enviadas após a contratação. Quem já possui um texto pode informar essa preferência nas observações do pedido.

Para conteúdo de marca, o ponto de atenção é apresentar a necessidade com precisão: assunto da matéria, participação da empresa, imagens e condições de aprovação. O prazo de cada portal começa após o envio das orientações, segundo o funcionamento divulgado. Por isso, uma campanha ligada a uma data depende também de entregar o material necessário a tempo.

O que pedir em um publieditorial sobre sua empresa

Um bom ponto de partida é escolher uma pergunta que os clientes fazem antes de contratar. Imagine uma empresa que instala estações de recarga para carros elétricos em condomínios. Em vez de apenas anunciar que oferece uma solução moderna, a matéria pode explicar como funciona a avaliação inicial, quem participa da decisão e quais informações o condomínio precisa reunir para solicitar uma proposta.

O serviço aparece dentro de uma explicação útil. O leitor entende melhor a contratação e consegue reconhecer se aquela empresa atende à sua necessidade. Trata-se de um exemplo de abordagem, não de uma campanha real das marcas listadas.

Para orientar a redação, envie o nome correto da empresa, a descrição do serviço, o público atendido, a região de atuação e as condições que não podem ficar ambíguas. Inclua também documentos que sustentem números ou afirmações relevantes. Se uma informação não está confirmada, o redator não deve completá-la por conta própria.

O texto continua sendo publicidade, mesmo quando tem leitura agradável e estrutura de reportagem. Sua apresentação deve deixar clara essa natureza. Contratar publieditorial não equivale a receber uma recomendação espontânea da redação do jornal.

Quanto custa um publieditorial e o que o preço inclui

O orçamento depende do veículo e do conjunto de entregas. Uma proposta pode incluir texto, imagens e publicação; outra pode cobrar somente o espaço para receber um material pronto. Produções com entrevistas, fotografia própria ou vídeo envolvem tarefas adicionais, que precisam estar discriminadas.

Também é importante separar a matéria publicada da distribuição. Ter uma página no portal não significa, automaticamente, ganhar chamada na capa, postagem nas redes sociais, envio em newsletter ou inserção no jornal impresso. Se essas ações fazem parte do objetivo, precisam constar da proposta, com duração e condições.

Antes de decidir, peça respostas para estas perguntas:

Qual é o veículo e em que seção a matéria será publicada?

Quem prepara o texto, escolhe as imagens e revisa o material?

A empresa poderá aprovar a versão final antes do envio?

Como o conteúdo comercial será identificado na página?

A oferta inclui alguma divulgação além da publicação?

Qual é o prazo, a partir de qual etapa ele começa e como funcionam correções posteriores?

Para agências, acrescente a definição de quem fala com o cliente final e de quem reúne as aprovações. Essa organização evita que uma publicação já paga fique parada porque cada participante esperava uma providência do outro.

Como transformar a proposta em uma entrega conferível

Ao pedir orçamento, descreva a campanha em poucas linhas. Um pedido adaptável seria: “Queremos apresentar nosso serviço de instalação de carregadores para síndicos e administradoras da região. Precisamos de um publieditorial com redação e publicação, aprovação prévia do texto e identificação do veículo. Informem o valor total, o prazo e se há divulgação adicional incluída”.

Substitua o serviço, o público e a região pelos dados do seu negócio. Se já houver texto pronto ou uma data de lançamento, inclua essa informação. O fornecedor terá condições de responder sobre uma demanda concreta, e as propostas ficarão mais fáceis de comparar.

Quando o plano também envolve comprar backlinks, a proposta deve distinguir as condições do link da apresentação da marca. Um publieditorial pode dedicar espaço a explicar o serviço; uma contratação de backlink pode prever apenas uma referência contextual dentro de um artigo mais amplo. O formato precisa corresponder ao que a campanha pretende comunicar.

Depois da entrega, abra a matéria no celular e confira nome da marca, descrição do serviço, imagens e informações de contato, quando previstas. Compare o conteúdo publicado com a versão aprovada e verifique separadamente qualquer divulgação adicional contratada.

Os resultados comerciais vêm em outra etapa. Uma matéria no ar comprova a publicação; contatos recebidos, pedidos de orçamento e vendas mostram outros efeitos. Registrar de onde chegam esses contatos ajuda a decidir se vale repetir o veículo, mudar a abordagem ou ajustar a oferta apresentada ao leitor.

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