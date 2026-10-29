Saúde

Brasil registrou 50,4 mil mortes por AVC nos primeiros sete meses de 2026; neurologista alerta para sinais da doença e importância do atendimento rápido

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) provocou 50.424 mortes no Brasil entre janeiro e julho de 2026, uma média de uma morte a cada seis minutos. No mesmo período, o país registrou 182.253 internações pela doença, segundo dados do Datasus. Além disso, as hospitalizações cresceram nos últimos anos: passaram de 236.930, em 2020, para 292.930, em 2025, um aumento de 23,6%.

Celebrado em 29 de outubro, o Dia Mundial do AVC chama a atenção para a importância do diagnóstico rápido na redução de complicações. Para explicar os sinais da doença, o neurologista Drusus Peréz Marques, da Hapvida, alerta que algumas manifestações podem se confundir com outros problemas de saúde.

Sintomas podem ser confundidos com outras doenças

Os sinais mais característicos incluem a perda repentina de uma capacidade que a pessoa tinha anteriormente, como movimentar braços ou pernas, falar, enxergar ou ficar em pé.

Segundo o neurologista, o AVC geralmente provoca a perda súbita de alguma função. No entanto, nem sempre as pessoas reconhecem os sintomas de imediato. “Em alguns casos, a pessoa apresenta dificuldade para compreender a linguagem, começa a falar frases sem sentido ou demonstra alterações de comportamento, que podem ser confundidas com problemas psiquiátricos. A perda de parte da visão também pode ser atribuída a problemas oftalmológicos, enquanto tontura e vertigem podem ser confundidas com labirintite”, explica.

Nos casos de AVC hemorrágico, o paciente também pode apresentar dor de cabeça muito intensa, acompanhada de outros sintomas neurológicos.

Atendimento rápido ajuda a reduzir sequelas

A perda de força em um dos lados do corpo, o desvio da boca e a dificuldade para falar exigem atenção imediata. Da mesma forma, alterações visuais, vertigem e dor de cabeça intensa também podem indicar um AVC.

Diante da suspeita, o especialista recomenda procurar um serviço de emergência sem esperar que os sintomas desapareçam. “É preferível procurar um hospital e descobrir que não se trata de um AVC do que deixar de buscar assistência quando a doença está presente. O diagnóstico e o atendimento precoces são fundamentais para que o paciente tenha acesso ao tratamento adequado”, alerta Drusus.

No AVC isquêmico, um vaso obstruído interrompe a chegada de sangue a uma região do cérebro. Sem circulação adequada, o tecido cerebral pode sofrer lesões irreversíveis em poucos minutos ou horas. Quando o paciente recebe tratamento a tempo, a equipe médica pode restabelecer o fluxo sanguíneo e recuperar funções afetadas.

Já no AVC hemorrágico, um vaso se rompe e provoca sangramento no cérebro. Por isso, o quadro também exige atendimento imediato. A avaliação médica define o tratamento e ajuda a reduzir o risco de complicações.

Hipertensão é o principal fator de risco

A pressão alta lidera os fatores de risco para o AVC, explica o neurologista. Além dela, colesterol elevado, diabetes, tabagismo e sedentarismo aumentam as chances de desenvolver a doença.

“Algumas condições genéticas e doenças cardíacas podem contribuir para o problema. Manter a pressão arterial controlada é uma das medidas mais importantes para prevenir o AVC”, ressalta.

Para prevenir a doença, o especialista recomenda alimentação equilibrada, atividade física regular e acompanhamento dos níveis de colesterol e glicose. Pessoas com doenças cardíacas também devem manter acompanhamento médico para avaliar os riscos e receber orientações individualizadas. Assim, o controle desses fatores, aliado ao reconhecimento dos sintomas e à procura imediata por atendimento, pode reduzir as chances de AVC e suas consequências.

Sobre o Grupo Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, o Grupo Hapvida se apresenta como o maior ecossistema de saúde da América Latina. A companhia reúne mais de 75 mil colaboradores e atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia nas cinco regiões do Brasil.

A estrutura inclui mais de 800 unidades em todo o país, entre elas 84 hospitais, prontos atendimentos, clínicas médicas, centros de diagnóstico e coleta laboratorial, além de espaços voltados ao cuidado preventivo e crônico.

A empresa afirma que combina qualidade médica e inovação para oferecer recursos humanos e tecnológicos aos clientes.