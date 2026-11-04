NATAL EM MANAUS

Programação desta quarta-feira (4) começa às 16h, com oficinas e brincadeiras. Peça teatral será apresentada às 19h, antes da chegada do bom velhinho, às 20h.

A magia do Natal chega ao Amazonas Shopping nesta quarta-feira (4), com uma programação para toda a família. As atividades começam às 16h, com oficinas e brincadeiras. Além disso, o público poderá acompanhar o espetáculo teatral “O Biscoito de Gengibre e a Magia do Natal”, das 19h às 20h. Já a chegada do Papai Noel está prevista para as 20h.

Espetáculo abre programação natalina

A peça promete envolver crianças e adultos em uma aventura de fantasia e descobertas. A história acompanha um biscoito mágico que ganha vida em uma padaria natalina. Em seguida, ele parte pelo mundo em busca de novas experiências.

Durante a jornada, o personagem encontra figuras divertidas e aprende importantes lições. Entre elas estão a amizade, a confiança e a generosidade. A aventura também destaca valores como liberdade, coragem e esperteza.

Às 20h, a expectativa se volta para a chegada do Papai Noel. O encontro marca oficialmente o início das celebrações natalinas no empreendimento.

“A chegada do Papai Noel é sempre um dos momentos mais aguardados do ano, porque desperta a imaginação das crianças e traz de volta, para os adultos, lembranças afetivas do Natal. Neste ano, a emoção ganha um significado ainda maior, porque nossa decoração também celebra os 35 anos do Amazonas Shopping. Queremos que cada família se sinta parte dessa história e viva momentos que fiquem guardados na memória”, destaca a gerente de Marketing, Ivanna Passos.

Decoração celebra 35 anos do shopping

Neste ano, a decoração natalina também comemora os 35 anos do Amazonas Shopping. O cenário aposta em tons de verde, que remetem à identidade visual do empreendimento. Além disso, reúne elementos tradicionais e espaços instagramáveis, como túnel espelhado, guirlanda e uma área dedicada aos 35 anos do shopping.

Entre as atrações, o público poderá aproveitar um tobogã gigante. O brinquedo liga o segundo ao primeiro piso e oferece uma opção de lazer para adultos e crianças.

A idade mínima para utilizar o tobogã é de 4 anos, com peso máximo de 100 kg. O ingresso custa R$ 5. No entanto, pessoas com deficiência física, Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm entrada gratuita, mediante apresentação de carteirinha ou documento comprobatório.

Espaço acessível e fotos com pets

O shopping também preparou uma estrutura adaptada para o encontro com o Papai Noel. O trono permitirá que pessoas em cadeira de rodas fiquem ao lado do personagem com mais conforto. Dessa forma, o espaço facilita o registro de fotos e amplia a acessibilidade.

Além do público infantil, os animais de estimação também terão um espaço especial para fotografias com o bom velhinho.

Horários de atendimento do Papai Noel

O Papai Noel estará disponível para fotos de terça-feira a sexta-feira, das 17h às 21h. Aos sábados e domingos, o atendimento ocorrerá em dois períodos: das 14h às 17h30 e das 18h às 21h.