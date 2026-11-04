FALSO SEQUESTRO

Suspeita de 20 anos enviou imagens feitas por inteligência artificial e ameaçou familiares para exigir R$ 10 mil; polícia aponta dívidas com agiotas como motivação.

Uma mulher de 20 anos acabou presa em flagrante na terça-feira (3), suspeita de extorquir a própria família. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), ela simulou o próprio sequestro para exigir R$ 10 mil dos parentes. A investigação aponta que a mulher planejou o golpe para quitar dívidas com agiotas.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) encontraram a suspeita no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A mulher é Maria Bianca Palmeira Nogueira.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o esquema começou na segunda-feira (2). Primeiro, a mulher foi para a casa de um amigo. Em seguida, passou a enviar mensagens aos familiares, fingindo ser um sequestrador. Nas conversas, exigiu R$ 10 mil e ameaçou matar e violentar a suposta vítima caso os parentes não pagassem o valor.

Fotos de inteligência artificial

Para dar credibilidade à história, a suspeita enviou fotografias produzidas por inteligência artificial (IA). Nas imagens, ela aparecia amarrada a uma cadeira.

“A suspeita chegou a encaminhar fotos geradas por inteligência artificial, onde encontrava-se amarrada em uma cadeira. Além disso, os ameaçava, informando que caso não fosse enviada a quantia solicitada, a mulher seria violentada e morta”, relatou o delegado.

Enquanto investigavam o caso, os policiais ouviram testemunhas e analisaram imagens de câmeras de segurança. Os registros mostraram que a mulher chamou um motorista por aplicativo para chegar ao local onde ficou. Além disso, as imagens não indicaram sinais de que alguém a tivesse obrigado a permanecer ali.

Polícia localizou suspeita na zona leste

Com as informações reunidas, os policiais encontraram a mulher no bairro Tancredo Neves. Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou fugir. No entanto, os agentes conseguiram abordá-la e efetuar a prisão em flagrante.

“Ao decorrer das diligências, conseguimos localizar a autora no bairro Tancredo Neves, que ao perceber a aproximação das equipes policiais, tentou fugir, mas logo foi abordada e presa em flagrante”, finalizou o delegado.

Segundo a Polícia Civil, a mulher articulou a falsa situação de sequestro para conseguir dinheiro e quitar dívidas com agiotas.

Por fim, a suspeita responderá por extorsão e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Briga por estacionamento termina em tiros e prisão em Manaus