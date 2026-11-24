VIOLÊNCIA

Menino foi atingido no abdômen, socorrido pela tia e levado ao Hospital Joãozinho; homem de 28 anos foi preso suspeito de envolvimento.

Manaus (AM) – Uma criança de apenas dois anos foi baleada no abdômen dentro de uma residência, na madrugada desta segunda-feira (23), no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. O menino precisou ser socorrido às pressas e permanece internado no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho. Um homem de 28 anos foi preso suspeito de envolvimento no disparo.

A ocorrência foi registrada por volta das 0h05, quando policiais militares realizavam patrulhamento pela rua Cristã. A equipe foi surpreendida pela tia da criança, que apareceu carregando o menino ferido nos braços e pediu socorro.

Diante da situação, os policiais levaram a mulher e a vítima ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia. Devido à gravidade do ferimento, a criança foi transferida para o Hospital Joãozinho, na zona leste da capital. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dela.

Suspeito foi localizado

A tia relatou aos policiais que o disparo aconteceu dentro de uma casa. Com as informações, outras equipes iniciaram buscas na região e localizaram Fábio Samuel da Silva Duarte, de 28 anos, na rua dos Caldeus. Ele estava acompanhado da esposa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38 dentro da bolsa da mulher. A arma tinha uma munição intacta e outra deflagrada. O material será submetido à perícia para verificar se foi utilizado no disparo que atingiu a criança.

Os agentes também apreenderam R$ 5.965 em dinheiro, joias e aparelhos celulares. A origem dos objetos e uma possível ligação com a ocorrência serão investigadas.

Fábio e a esposa foram presos e encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do disparo e a participação de cada envolvido.

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