VIOLÊNCIA

Homem apontado como autor da agressão foi submetido a sessões de violência em uma área de mata e precisou ser levado ao hospital com ferimentos graves nas mãos.

Manaus (AM) – Um homem apontado por uma mulher como autor de agressões físicas foi submetido a uma sessão de violência em um suposto “tribunal do crime”, em uma área de mata de Manaus. O episódio ocorreu após a vítima, identificada como “Binny”, denunciar nas redes sociais que havia sido agredida no bairro Zumbi, zona Leste da capital.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem sendo submetido a uma sequência de agressões. Conforme as informações divulgadas junto ao vídeo, ele teria recebido cerca de 40 “bolos”, uma forma de punição física aplicada com golpes nas mãos.

A denúncia inicial foi publicada pela mulher, que relatou ter sido agredida durante uma confusão em um estabelecimento comercial. Segundo a versão apresentada por ela, o episódio começou dentro do local, quando teria sido atingida por uma garrafada.

Nas redes sociais, Binny também divulgou fotografias dos ferimentos. As imagens mostram cortes e marcas de sangue no rosto, no pescoço e nos braços. Ela apontou o proprietário de um empório e conveniência, situado na rua Oscar Romero, como responsável pelas agressões.

Depois que a denúncia ganhou repercussão, começou a circular o vídeo que mostra o homem apontado pela mulher sendo agredido em uma área de mata. Ele teria sofrido ferimentos graves nas mãos e precisado de atendimento médico. O suspeito foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

Até o momento, não há informações sobre o registro formal das ocorrências junto à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nem detalhes sobre a identificação dos responsáveis pelas agressões registradas no vídeo.

O que é um tribunal do crime?

A expressão “tribunal do crime” é usada para descrever julgamentos e punições ilegais realizados por integrantes de organizações criminosas. Nesses casos, pessoas acusadas de alguma conduta considerada proibida pelo grupo são submetidas a decisões impostas pelos próprios criminosos, sem qualquer legitimidade legal ou direito de defesa. As punições podem envolver ameaças, agressões físicas, tortura e até morte. Essas práticas configuram crimes e não substituem a atuação das autoridades policiais e da Justiça.

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