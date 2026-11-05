INFRAESTRUTURA

Obras avançam com construção de rotatória, trincheiras do túnel e preparação dos canteiros.

Manaus (AM) – As obras do Complexo Viário Passarão, na zona Oeste de Manaus, chegaram a 66% de execução. Nesta quinta-feira (5), os trabalhos avançaram para uma nova etapa, com a construção da rotatória, a implantação das trincheiras do túnel e a preparação dos canteiros centrais que receberão o paisagismo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), responsável pela obra, as trincheiras do túnel, iniciadas na etapa anterior, estão com 37% dos serviços concluídos. Paralelamente, as equipes trabalham na rotatória e na preparação do solo para a implantação da jardinagem.

A engenheira fiscal da obra, Lenise Moraes, explicou que os serviços seguem em diferentes frentes para garantir o avanço do empreendimento. Segundo ela, a preparação dos canteiros já está em andamento.

A conclusão do complexo é aguardada por motoristas que circulam pela região e esperam melhorias na mobilidade urbana. O condutor João Pedro Ferreira, de 20 anos, afirmou que a intervenção deve contribuir para reduzir os congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos.

A obra integra o conjunto de intervenções da Prefeitura de Manaus voltadas à melhoria da infraestrutura viária da zona Oeste, com a expectativa de ampliar a fluidez do trânsito e facilitar o deslocamento da população.

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