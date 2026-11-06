Investigação

Câmera de elevador registrou agressões na Tijuca; suspeito foi preso por tentativa de feminicídio.

Rio de Janeiro (RJ) – O lutador de jiu-jítsu Lucas Portela Fontana Gomes foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (5), suspeito de agredir duas mulheres em um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma das agressões foi registrada por uma câmera de segurança instalada no elevador do prédio.

De acordo com as investigações, o homem teria invadido o apartamento de uma vizinha, no terceiro andar, e agredido uma idosa. Familiares da vítima conseguiram deixar o imóvel e foram até a portaria pedir ajuda.

Uma moradora de 56 anos, que vive no segundo andar, ouviu os gritos e os pedidos de socorro. Ao descer, foi informada por um jovem de que o homem estava com a avó dele. A mulher decidiu subir para verificar a situação e encontrou o suspeito próximo ao elevador.

Segundo o relato da ocorrência, Lucas teria ordenado que ela se ajoelhasse, aplicado um golpe de estrangulamento e desferido diversos socos no rosto e na cabeça da vítima. A mulher conseguiu sair do condomínio e buscou abrigo em um posto de combustível nas proximidades.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Prisão e investigação

Policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na Tijuca, e agentes da Guarda Municipal foram acionados. Durante a abordagem, conforme o registro policial, o suspeito teria reagido e tentado pegar a arma de um dos policiais. Os agentes efetuaram disparos que atingiram as pernas dele.

Mesmo ferido, Lucas teria resistido à prisão e tentado fugir pelas escadas do edifício. Ele foi imobilizado após os policiais utilizarem uma arma de choque.

O caso é investigado pela 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira. A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva por suspeita de tentativa de feminicídio. O lutador permanece preso e à disposição do Judiciário.

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