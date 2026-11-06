POLÍTICA

Primeira reunião foi gerenciada pela vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, seguindo orientação de Omar para garantir transparência no levantamento de dados e diagnóstico da administração estadual.

A comissão de transição para a sucessão no Governo do Amazonas realizou, no fim da manhã desta sexta-feira (6), sua primeira reunião de trabalho. O governador eleito Omar Aziz coordenou o processo, que foi gerenciado presencialmente pela vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, ao lado dos assessores Thomaz Nogueira e Lucas Brandão. Representando a atual administração, participaram o secretário de Estado da Fazenda, Dario Paim; o controlador-geral do Estado, Jeibson Justiniano; e a secretária-adjunta de Administração, Andreza Silva.

A reunião estabeleceu as diretrizes para o levantamento de informações sobre o funcionamento e a situação das diferentes áreas do governo. A proposta é reunir dados técnicos e administrativos que permitam à equipe de Omar Aziz elaborar um diagnóstico da máquina pública antes do início da nova gestão.

Segundo Alessandra Campelo, a determinação do governador eleito é conduzir o processo com transparência e organização, de modo que as informações levantadas sirvam de base para as primeiras decisões da próxima administração.

“Hoje a gente está trabalhando com cada área temática do Estado para levantar a situação da saúde, educação, segurança e todas as outras áreas. A partir daqui, a gente vai ter o diagnóstico do Estado para que o governador possa tomar as decisões e faça uma boa gestão, sempre pensando no bem do povo do Amazonas”, afirmou.

A vice-governadora eleita destacou ainda que o objetivo é iniciar o novo governo com o trabalho de planejamento já encaminhado, a partir do conhecimento detalhado da realidade administrativa e dos serviços públicos estaduais.

Com o primeiro encontro, ficou definido um roteiro de trabalho para as próximas etapas da transição. Novas reuniões entre as equipes estão marcadas para a próxima semana, quando deverão avançar o levantamento de dados e a análise das áreas temáticas da administração estadual.

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