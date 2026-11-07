ARTE E CULTURA

Alain Christian abre novo espaço no subsolo do shopping, com serviços de tatuagem autoral e body piercing, atendimento diário e diferentes técnicas

A arte marcada na pele ganhou um novo espaço para quem busca transformar histórias e experiências em identidade visual em Manaus. O tatuador Alain Christian inaugurou seu novo estúdio na última sexta-feira (6), no subsolo do Manaus Plaza Shopping. Para marcar a abertura, o profissional realizou um flash day com tatuagens promocionais, mediante atendimento por ordem de chegada.

A tatuagem, que surgiu em diferentes culturas como forma de expressão, identidade e representação simbólica, consolidou-se ao longo dos anos como uma manifestação artística e profissional. Nesse cenário, o mercado local ganhou mais um espaço dedicado a diferentes estilos e técnicas.

Inauguração teve tatuagens a preços promocionais

Durante a programação de abertura, o público pôde aproveitar condições especiais válidas exclusivamente na sexta-feira. Entre as ofertas, estavam três tatuagens minimalistas de até cinco centímetros pelo valor de R$ 100.

Além disso, as senhas para atendimento foram distribuídas diretamente no estúdio, respeitando a ordem de chegada dos interessados.

O espaço também oferece serviços de body piercing. Os modelos básicos custam R$ 50, com a colocação já incluída no valor.

Estúdio funciona diariamente no Manaus Plaza

Instalado no subsolo do Manaus Plaza Shopping, o estúdio funciona todos os dias, das 10h às 21h. Dessa forma, os clientes podem procurar o espaço durante o horário de funcionamento do centro de compras.

À frente do empreendimento está o artista plástico Alain Christian, que reúne 20 anos de experiência e passagens por estúdios da Europa e da América Latina. Com essa trajetória, o profissional oferece trabalhos autorais e diferentes técnicas de tatuagem.

Novo espaço amplia opções de serviços no shopping

Para Luciano Oliveira, gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping, a chegada do estúdio representa uma novidade para o empreendimento e deve contribuir para movimentar o subsolo, atraindo novos frequentadores.

“A tatuagem deixou de ser apenas um adorno para se tornar uma verdadeira expressão cultural de identidade e arte na pele. Trazer um profissional com essa bagagem internacional fortalece o nosso subsolo e oferece ao público um serviço autêntico, acessível e de alta qualidade”, afirma.

Os interessados podem acompanhar mais informações sobre o estúdio e os serviços pelos perfis do Instagram @manausplaza e @alainhead.