Transporte público

Candidatos poderão utilizar gratuitamente os ônibus convencionais de Manaus nos dois domingos de prova.

Manaus (AM) – Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 terão transporte coletivo convencional gratuito em Manaus nos domingos de aplicação das provas, dias 8 e 15 de novembro. O benefício foi anunciado neste sábado (7) pelo prefeito Renato Junior e será válido das 7h às 20h.

A gratuidade será oferecida pela primeira vez pela Prefeitura de Manaus e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova, evitando que o custo da passagem seja um obstáculo para os participantes.

Para utilizar o benefício, os candidatos deverão apresentar ao motorista ou cobrador o cartão de inscrição do Enem e um documento oficial com foto.

A medida vale exclusivamente para os ônibus do transporte coletivo convencional. Os veículos conhecidos como amarelinhos e os ônibus executivos não estão incluídos. A operação será coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Segundo o prefeito Renato Junior, a iniciativa busca ampliar as condições de acesso dos estudantes ao exame e apoiar aqueles que veem no Enem uma oportunidade de ingressar no ensino superior.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, também destacou que a gratuidade pretende garantir mais tranquilidade aos candidatos durante os dias de prova.

Horários das provas em Manaus

No Amazonas, 113.926 estudantes se inscreveram no Enem 2026. Mais de 80% dos participantes tiveram direito à isenção da taxa de inscrição.

Os candidatos devem ficar atentos à diferença de fuso horário, já que o exame segue o horário oficial de Brasília. Em Manaus, os portões dos locais de prova serão abertos às 11h e fechados ao meio-dia. O início do exame está previsto para as 12h30, nos dois domingos.

Após o fechamento dos portões, não será permitida a entrada de candidatos.

A gratuidade no transporte será mantida até as 20h nos dias 8 e 15 de novembro, permitindo que os participantes também utilizem os ônibus convencionais no retorno para casa.

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