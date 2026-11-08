Polícia

Criança saiu sozinha do apartamento e procurou o porteiro, que encontrou a mulher morta.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um menino de 4 anos deixou sozinho o apartamento onde morava com a mãe e procurou o porteiro do condomínio para pedir ajuda, após a mulher ser assassinada pelo companheiro. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (6), em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A vítima, de 38 anos, foi morta a facadas dentro do imóvel, localizado no 12º andar de um condomínio na Rua Coari, no Parque São Vicente. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, André Luiz Coimbra Oliveira, de 33 anos, era companheiro da mulher e teria cometido o crime após uma discussão.

As imagens mostram que, na noite de quinta-feira (5), por volta das 21h09, o homem chegou ao prédio acompanhado da mulher e da criança, que carregava um cachorro. Já durante a madrugada, o suspeito deixou o apartamento sozinho.

Pouco depois, o menino apareceu no corredor, mas voltou para o imóvel. Em seguida, saiu novamente, entrou no elevador e desceu até o térreo, onde encontrou o porteiro.

Conforme o boletim de ocorrência, a criança estava sem camiseta e apresentava manchas de sangue pelo corpo. Ao encontrar o funcionário, fez gestos indicando que ele deveria acompanhá-la até o apartamento.

Quando entrou no imóvel, o porteiro encontrou a mulher caída no quarto. As câmeras também registraram o momento em que ele saiu do local com o menino e acionou ajuda por telefone. Durante a espera, o funcionário abraçou a criança para tentar acalmá-la.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas o médico constatou a morte da vítima. A faca utilizada no crime foi localizada e recolhida no apartamento.

Suspeito foi preso por feminicídio

Após o crime, guardas municipais localizaram o suspeito caminhando sozinho na região do Píer do Pelé. Durante a abordagem, ele afirmou que havia “feito merda” e contou aos agentes que esfaqueou a companheira depois de uma discussão.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde confessou o assassinato. Ele foi preso em flagrante por feminicídio. A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva.

A criança ficou inicialmente sob os cuidados do Conselho Tutelar e, posteriormente, foi entregue a uma tia.

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