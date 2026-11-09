SEGURANÇA

Ação reforça o policiamento na capital e no interior durante as festas de fim de ano.

O Governo do Amazonas lançou, nesta segunda-feira (9), a Operação Natal Mais Seguro 2026, que reforça o policiamento durante o período de compras e festividades de fim de ano, com o emprego de mais de 1,6 mil policiais militares na capital e no interior do Amazonas. Coordenada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e integrada às demais forças de segurança do Estado, a operação segue até o início de janeiro de 2027.

“A Secretaria de Segurança Pública coordena todas as ações, tanto na capital quanto no interior, através do nosso Centro Integrado de Comando e Controle. Baseado na parte estatística, vemos onde está o fluxo maior da população, e alocamos o policiamento nas demais modalidades, além do nosso efetivo administrativo, que também reforça esse policiamento na capital e no interior, para onde vamos mandar mais de 420 policiais militares para reforçar as nossas cidades polos”, destacou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva.

O efetivo da PMAM reúne equipes dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Especializado (CPE) e do Interior (CPI), além de policiais das Unidades Administrativas, do Serviço Extra Gratificado (SEG), 500 soldados recém-formados e 205 cadetes da Academia de Polícia Militar (APM) Coronel Neper Alencar, que integram o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

A operação contará com diferentes modalidades de policiamento, incluindo viaturas, Rocam Motos, cavalaria, ciclopatrulha e policiamento a pé. A atuação dos policiais terá como foco a prevenção de furtos, roubos e outras práticas criminosas, ampliando a presença policial e proporcionando mais segurança para lojistas e consumidores durante as festividades de fim de ano.

Foto: Clóvis Miranda/Secom

“Nós estamos lançando essa operação em todos os batalhões de área, para que a população tenha essa presença e saiba que a Polícia Militar está em todas as zonas. Todos os nossos policiais militares estão reforçando, seja Rocam Motos, a nossa ciclopatrulha, policiamento montado da cavalaria, viaturas de área e especializadas estão distribuídas para atuar de forma mais intensa nas áreas onde tem maior fluxo do comércio nesse momento, para garantir a segurança das pessoas que vão fazer as compras, como também dos trabalhadores que vão circular nesse momento em que o comércio injeta mais dinheiro na nossa economia”, destacou o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva.

Índices

Entre janeiro e outubro de 2026, o Amazonas registrou uma queda de 7% nos homicídios dolosos em comparação com o mesmo período de 2025 (de 602 para 561 vítimas), impulsionada principalmente pela capital, Manaus, que reduziu suas ocorrências em 13% (de 327 para 286), enquanto o interior manteve a estabilidade de 275 registros.

Segundo dados Ministério da Justiça e Segurança Pública, de janeiro a setembro, o Estado alcançou a 13ª menor taxa do Brasil e a 3ª menor da Região Norte, registrando 15,13 mortes por 100 mil habitantes, patamar inferior à média regional de 17,05. As projeções da SSP-AM apontam que a taxa estadual ao fim do ano (15,58 por 100 mil habitantes) será a menor dos últimos 21 anos, enquanto a capital (14,90 por 100 mil) caminha para alcançar a menor taxa em 26 anos

Foto: Clóvis Miranda/Secom

No mesmo período, o Estado também reportou recuo significativo nos homicídios de menores e nas mortes por intervenção policial, acompanhado por um salto expressivo na produtividade policial, com destaque para a alta de 61% na apreensão de drogas (superando 61 toneladas) e um aumento de 17% nas prisões por mandado e de 2% no recolhimento de armas.

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