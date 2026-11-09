Paralisação

Sindicato recebeu promessa de pagamento, mas mantém paralisação até o dinheiro cair nas contas.

Manaus (AM) – O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, afirmou nesta segunda-feira (9) que recebeu uma ligação do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), com a previsão de que os salários dos trabalhadores sejam pagos ainda hoje. Apesar do contato, ele garantiu que a greve continua até que o dinheiro esteja efetivamente nas contas dos funcionários.

A declaração foi feita durante uma manifestação em frente à sede do Governo do Amazonas, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Durante o ato, Givancir parabenizou os rodoviários do primeiro turno pela adesão à paralisação e reforçou que a categoria não encerrará o movimento apenas com a promessa de pagamento.

A greve começou à 0h01 desta segunda-feira (9), por tempo indeterminado, após trabalhadores denunciarem atrasos salariais. O sindicato orientou que 50% da frota continuasse circulando, mas passageiros enfrentaram dificuldades para conseguir ônibus nas primeiras horas do dia.

A paralisação foi aprovada em assembleia realizada na última quarta-feira (4). A categoria cobra a regularização dos pagamentos e afirma que só retomará a normalidade do serviço após o depósito dos valores devidos.

LEIA MAIS:

Rodoviários iniciam greve e afetam transporte coletivo de Manaus nesta segunda-feira (9)