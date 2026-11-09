VIOLÊNCIA

Mulher morreu no local, o homem também morreu e a sogra ficou gravemente ferida.

Tefé (AM) – Uma mulher foi morta a facadas pelo próprio marido na manhã desta segunda-feira (9), no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus. Durante o ataque, o homem também feriu gravemente a sogra e, em seguida, provocou um ferimento profundo no próprio pescoço.

Segundo relatos de testemunhas, o suspeito atacou primeiro a companheira e depois avançou contra a mãe dela. Moradores acionaram equipes policiais e de resgate.

O Hospital Regional de Tefé confirmou que o casal chegou à unidade sem sinais vitais. A sogra sobreviveu e foi encaminhada ao centro cirúrgico para receber atendimento médico.

Até o momento, as identidades dos envolvidos e a motivação do crime não foram divulgadas oficialmente.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do ataque.

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