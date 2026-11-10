Gasto

Licitação inclui 95 iPhones 18 Pro e outros 330 aparelhos Samsung e Motorola para a Casa.

O Senado Federal abriu uma licitação para contratar serviços de telefonia e fornecer 425 celulares a parlamentares e servidores da Casa. A lista inclui 95 iPhones 18 Pro e outros 330 aparelhos das marcas Samsung e Motorola. O custo estimado do contrato, com duração inicial de quatro anos, é de R$ 6 milhões.

Os aparelhos serão disponibilizados em regime de comodato, ou seja, permanecerão sob responsabilidade dos usuários durante a vigência do contrato, sem transferência de propriedade.

De acordo com o edital, cada iPhone terá custo mensal estimado de R$ 582,74. No site oficial da Apple, o modelo aparece anunciado por R$ 13.499.

A nova contratação substituirá o acordo firmado em 2022, quando o Senado adquiriu 93 iPhones 13 Pro e outros 290 celulares de categorias intermediárias das fabricantes Samsung e Motorola.

Pacotes de internet serão ampliados

Além do aumento na quantidade de aparelhos, o novo contrato prevê mais dados móveis para os usuários. Nos celulares de categoria superior, a franquia passará de 50 GB para 100 GB por mês.

Já nos aparelhos intermediários, o pacote aumentará de 20 GB para 50 GB mensais.

O edital também estabelece que os celulares de categoria superior deverão ser substituídos a cada dois anos. A especificação exige que o modelo disponibilizado seja o melhor aparelho da categoria high end.

O contrato poderá ser renovado, respeitando o limite de até dez anos de vigência. A previsão é que os novos equipamentos atendam à próxima legislatura do Senado, cuja posse está marcada para 1º de fevereiro de 2027.

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