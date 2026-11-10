PREMIAÇÃO

Concorrem no sorteio mensal cerca de 350 mil pessoas e, no sorteio regional, quem fez compras com o CPF na nota em 14 municípios do Sul do Amazonas.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), realiza, no próximo dia 11 de novembro, os sorteios mensal e regional da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), que distribuirão R$ 300 mil. Participam os cadastrados na campanha que colocaram o CPF na nota no mês de outubro. Com o fim do período eleitoral, os sorteios voltam a ocorrer ao vivo pela Rádio e TV Encontro das Águas (Canal 2.1 e FM 97,7), a partir das 12h30.

No sorteio mensal, serão distribuídos 21 prêmios, sendo um no valor de R$ 50 mil e outros vinte de R$ 5 mil cada. Além das pessoas físicas, também recebem uma premiação a parte as entidades sociais indicadas pelo ganhador no ato da inscrição, que corresponde a 50% do valor sorteado. Em ambos os casos, o sorteado e a entidade, são isentos do pagamento do Imposto de Renda, recebendo o prêmio integralmente por meio de crédito na conta bancária ou conta poupança.

No sorteio regional, serão distribuídos 50 prêmios de R$ 1 mil para as pessoas físicas e R$ 500 para a instituição escolhida pelo ganhador. Participam do sorteio regional os cidadãos cadastrados na NFA que inseriram o CPF nas notas fiscais de compras realizadas nos municípios do Sul do Amazonas: Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá.

Foto: Divulgação Sefaz

Dados dos próximos sorteios

Participam do sorteio mensal de nº 112, cerca de 350 mil pessoas. O total de notas apuradas foi 1.817.869, que totalizaram R$ 833.856.159,59. Foram gerados 6.983.067 bilhetes eletrônicos.

Concorrem no 22º sorteio regional 2.299 pessoas. O volume de notas apuradas foi 8.262, que somadas tem valor de R$ 6.179.787,26. Para esta edição foram gerados 2.299 bilhetes eletrônicos.

Campanha

Desde 2015, a NFA incentiva a população a solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras, fortalecendo a cidadania fiscal e contribuindo para o combate à sonegação fiscal. Atualmente, conta com mais de 617 mil CPFs inscritos. A Sefaz-AM já sorteou mais de 38,8 mil prêmios em dinheiro.

Para participar, o cidadão deve realizar o cadastro no site oficial da Nota Fiscal Amazonense, nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou pelo aplicativo da campanha, disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas Androide e IOS. Após o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais no ato da compra.

Além dos sorteios mensal e regional, a campanha também conta com sorteios diários, com prêmios instantâneos que variam de R$ 500 a R$ 1 mil. O sorteio especial da Nota Fiscal Amazonense também integra o calendário de premiações. Nessa modalidade, que contempla todas as notas emitidas no ano e que acontece no mês de janeiro, o cidadão concorre a um prêmio de R$ 100 mil.

Para mais informações, os participantes podem acessar o portal da campanha, entrar em contato com a coordenação pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (92) 98545-1040 ou pelo telefone 2121.1732.

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