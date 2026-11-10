LITERATURA

“Amazônidas – Retratos e Trajetórias de Mulheres que Empreendem” percorre os nove estados da Amazônia Legal e será lançado em Manaus no dia 19 de novembro.

Da venda de dindin à gestão de empresas, da pesquisa científica aos coletivos de mulheres, o empreendedorismo na Amazônia tem muitas formas. Em “Amazônidas – Retratos e Trajetórias de Mulheres que Empreendem”, a jornalista e escritora Cristina Monte apresenta 70 histórias que mostram essa diversidade. O livro será lançado em Manaus no dia 19 de novembro, em encontro exclusivo para convidados.

Com patrocínio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e prefácio da jornalista Mazé Mourão, a obra percorre os nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

As histórias foram reunidas entre 2023 e 2025. Nesse período, Cristina conheceu não apenas os negócios e as iniciativas das participantes, mas também os acontecimentos que influenciaram suas escolhas. Assim, o livro aproxima o leitor de experiências de trabalho, autonomia, perdas, descobertas e recomeços.

“Colocar essas mulheres no centro da narrativa é reconhecer suas contribuições e mostrar às meninas e a outras mulheres diferentes possibilidades de construir autonomia. As histórias mostram como o empreendedorismo pode gerar renda, fortalecer a confiança e abrir caminhos para novos projetos”, afirma Cristina Monte.

Empreendedorismo para além dos negócios

A obra apresenta mulheres de diferentes idades, origens e condições sociais. Entre elas estão indígenas, quilombolas, pesquisadoras, educadoras, artistas, empresárias e lideranças comunitárias. Algumas nasceram na região; outras chegaram de diferentes partes do país e construíram na Amazônia suas relações e trajetórias profissionais.

Além disso, os perfis mostram como o empreendedorismo se conecta à educação, à cultura, à inclusão e ao cuidado com o território. Há iniciativas que transformam ingredientes amazônicos em produtos, projetos que aproximam meninas da ciência e experiências coletivas que ampliam oportunidades para outras mulheres.

O livro também aborda obstáculos como desigualdade, preconceito e discriminação por gênero e idade. Ao apresentar essas experiências, a autora contextualiza as conquistas e reconhece o trabalho de cada participante. A obra privilegia o registro jornalístico de trajetórias diversas, respeitando as escolhas e a visão de mundo de cada mulher.

Ideia surgiu após indicação ao Jabuti

O projeto começou a tomar forma quando Cristina Monte retornou a Manaus após a cerimônia do Prêmio Jabuti de 2022. Naquele ano, seu livro “A Amazônia Sustentável e o Ecossistema Empreendedor” ficou entre os finalistas da premiação.

A partir dessa experiência, a autora decidiu continuar escrevendo sobre a região, dessa vez com foco nas mulheres. Em “Amazônidas”, ela busca ampliar o reconhecimento de suas contribuições e aproximar essas histórias de meninas e mulheres que procuram caminhos para desenvolver os próprios projetos.

Jornalista e empreendedora, Cristina Monte mantém o Portal Amazônia Empreendedora e atua na cobertura de economia, negócios e inovação no Jornal do Commercio, no jornal Em Tempo e no g1 Amazonas. Com o novo livro, ela dá continuidade ao trabalho de registrar iniciativas e personagens que ajudam a compreender a diversidade econômica e social da Amazônia.

Lançamento reúne autora e participantes

O lançamento em Manaus reunirá a autora, mulheres retratadas na obra e convidados. Durante a programação, haverá apresentação musical de Márcia Siqueira e condução da cerimonialista Norma Araújo. As duas também integram o livro.

O prefácio é assinado por Mazé Mourão, jornalista e integrante da Academia Amazonense de Letras.