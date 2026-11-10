SAÚDE

Vice-governadora eleita ouviu servidores e conheceu os desafios da regulação da saúde no Amazonas.

A vice-governadora eleita do Amazonas, Alessandra Campelo, visitou na manhã desta terça-feira (10) o Complexo Regulador do Amazonas, em Manaus, para conhecer de perto o funcionamento do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) e ouvir os profissionais que atuam no serviço. A agenda integra os trabalhos da equipe de transição, conduzidos sob a coordenação do governador eleito Omar Aziz, que está em Brasília cumprindo compromissos no Senado Federal.

A visita teve como foco compreender os desafios operacionais do sistema, responsável pela organização do acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados. Alessandra conversou com servidores, conheceu a rotina do complexo e ouviu sugestões de quem acompanha diariamente as dificuldades enfrentadas pelos usuários da rede pública de saúde.

Reduzir a fila do Sisreg e normalizar o atendimento estão entre as principais prioridades estabelecidas por Omar Aziz a partir de 2027. Alessandra Campelo destacou que a orientação do governador eleito é construir soluções a partir da experiência dos profissionais que estão na linha de frente, e não apenas de decisões tomadas nos gabinetes.

“O Sisreg é um grande desafio. Diminuir essa fila e levar a normalidade ao atendimento é um dos principais desafios do nosso governador eleito Omar Aziz. Hoje eu vim conhecer todo o complexo, conversar com os servidores. Eles têm muitas ideias importantes e estão sendo ouvidos. A gente quer ouvir as pessoas que estão na ponta, que sabem como resolver o problema”, afirmou Alessandra.

Transição busca soluções, não caça às bruxas

A vice-governadora ressaltou que o levantamento de informações durante a transição não tem caráter de fiscalização punitiva, mas busca identificar problemas e encontrar alternativas concretas para melhorar os serviços públicos. “Não são só números. A gente está ouvindo as secretarias e não é para fazer caça às bruxas, mas uma caça em busca das soluções. Queremos buscar soluções efetivas para a população e implementar nosso plano de governo, os compromissos que temos com o povo do Amazonas”, reforçou.

Alessandra também destacou a importância de valorizar os servidores efetivos e aproveitar o conhecimento acumulado por quem mantém os serviços em funcionamento e tem contato direto com a população.

O trabalho de transição já inclui reuniões temáticas com diferentes áreas da administração estadual. A partir das informações e contribuições recebidas, a equipe está preparando relatórios que servirão de base para o diagnóstico do Estado e para o planejamento das primeiras ações do novo governo que começa em 6 de janeiro de 2027.

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