O encontro da Comunidade Saúde+, realizado na quinta-feira (5/11), em Manaus, trouxe à discussão uma dificuldade comum a organizações sociais: manter o atendimento exige também administrar recursos, formar equipes e planejar a continuidade das atividades. Promovida pelo Instituto Sabin, a programação contou com Sandra Costa, cofundadora e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin.

A iniciativa oferece capacitação em gestão e aproxima entidades de projetos de saúde e oportunidades de parceria. Segundo Sandra, muitas dessas organizações conhecem as necessidades das comunidades, mas enfrentam dificuldades para captar recursos, organizar processos e ampliar o atendimento. “É importante ir além do apoio financeiro e compartilhar conhecimentos, experiências e competências”, afirma.

A experiência compartilhada tem origem em uma empresa fundada em Brasília, em 1984, pelas bioquímicas Janete Vaz e Sandra Costa. O Sabin começou como um laboratório de análises clínicas e expandiu sua atuação para diferentes regiões, incluindo o Amazonas. O portfólio passou a incluir diagnóstico por imagem, vacinação e check-up.

A empresa integra um setor que movimenta serviços especializados e empregos na região. Segundo o Painel 2025 da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), a Região Norte reunia 508 empresas de laboratórios clínicos e 7.985 empregados em 2024. O levantamento dimensiona a atividade regional, mas não informa a participação de cada rede no mercado amazonense.

O crescimento do Sabin também exigiu mudanças na administração. Depois de três décadas conduzindo a operação, as fundadoras passaram a atuar no Conselho de Administração e abriram espaço para uma nova direção executiva. A decisão buscou preparar a sucessão e reduzir a dependência da presença diária das sócias.

“É fundamental ter planejamento, indicadores, processos e lideranças comprometidas com esse propósito”, diz Sandra.

Criado em 2005, o Instituto Sabin registra, em seu balanço de duas décadas, R$ 72 milhões em investimento social, 3,4 milhões de pessoas beneficiadas e 1,7 mil organizações fortalecidas no país. A Comunidade Saúde+ combina apoio ao acesso a exames com o desenvolvimento da gestão das instituições parceiras.

A formação de lideranças também aparece nos números da empresa. Conforme os dados da empresa, as mulheres ocupam 74% dos cargos de liderança do grupo. No Amazonas, representam 78,5% dos colaboradores e 70% das lideranças.

Ao recordar as dificuldades enfrentadas pelas fundadoras, Sandra relaciona a conquista de espaço à qualidade dos serviços e à confiança construída com o mercado. Para ampliar a participação feminina nos negócios, defende acesso a crédito, capacitação e redes de relacionamento. A sucessão no próprio Sabin acrescenta outra tarefa a essa agenda: formar profissionais com autonomia para assumir decisões e dar continuidade à empresa.

Pancolés unem ciência e bioeconomia à vitrine no Acre

Uma parceria entre a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Mel Sorveteria transformou Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) em picolés. Batizados de “pancolés”, os produtos combinam ingredientes como jambu, vinagreira, ora-pro-nóbis e capim-santo com sabores já conhecidos pelos consumidores.

Apresentada no Inova Amazônia Summit 2026, em Rio Branco, a iniciativa aproxima pesquisa científica e pequeno negócio. A universidade contribui com conhecimento sobre os ingredientes, proporções e segurança alimentar, enquanto a empresa aplica sua experiência na fabricação e na relação com o mercado.

O interesse de consumidores de outros estados e países revelou, porém, uma dificuldade comum aos negócios da bioeconomia amazônica: avançar do produto experimental para uma operação comercial de maior alcance. No caso dos pancolés, a expansão exige cadeia refrigerada, fornecimento regular, armazenamento, transporte, padronização e cumprimento das normas sanitárias.

Estudo do World Resources Institute Brasil (WRI Brasil) estima que a bioeconomia já movimente aproximadamente R$ 12 bilhões na Amazônia Legal. Com investimentos adicionais, esse valor poderia alcançar pelo menos R$ 38,6 bilhões em 2050 e gerar mais de 800 mil novos empregos. São projeções condicionadas à ampliação do financiamento, da pesquisa, da infraestrutura e da capacidade empresarial.

Os pancolés ainda representam uma experiência de pequena escala, mas mostram como a biodiversidade pode ganhar valor quando ciência e mercado trabalham juntos. O passo mais difícil será fazer com que produtos como esse cresçam sem perder a origem – e que a renda, o conhecimento e as oportunidades permaneçam na Amazônia.

Energia segura também é investimento em negócios

Uma fábrica pode adiar uma expansão quando não confia no abastecimento de energia. O comércio perde mercadorias, equipamentos e vendas quando o fornecimento falha. Por isso, o projeto de R$ 753,2 milhões arrematado pela Celeo, em leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), merece atenção além do setor elétrico.

A instalação de três compensadores síncronos na Subestação Coletora Porto Velho busca dar mais estabilidade à rede que atende Rondônia e Acre. São equipamentos que ajudam a controlar a tensão, reforçando a confiabilidade do sistema diante dos desafios associados às mudanças climáticas.

Há um aspecto econômico importante no resultado: a empresa aceitou uma receita anual de aproximadamente R$ 66,7 milhões, 48,02% abaixo do teto do leilão. O desconto reduz a remuneração contratada em relação ao limite previsto, mas não representa uma queda equivalente na conta de luz.

Para os negócios da região, o principal benefício esperado é a previsibilidade. Segurança elétrica pesa na decisão de instalar máquinas, ampliar operações e assumir contratos. A infraestrutura precisa acompanhar as ambições de crescimento.

O prazo de implantação é de 42 meses. Até lá, o resultado do leilão terá de se transformar em equipamentos funcionando. É nessa entrega que o investimento poderá produzir seu efeito mais duradouro: oferecer melhores condições para quem já empreende e para quem pretende investir na região.

Honda abre sua memória industrial em Manaus

O Espaço Honda Motos Brasil abriu à visitação gratuita na sexta-feira (6/11), nas dependências da fábrica de Manaus, na Rua Javarí, Distrito Industrial I. Criado para celebrar os 50 anos de produção nacional, o ambiente reúne 37 motocicletas que ajudam a contar a trajetória da marca e da indústria de duas rodas instalada na capital amazonense.

Entre os modelos estão a CG 125, a XL 250R, a CB 450, a CBX 750F e a C100 Dream. Além do acervo permanente, o espaço terá exposições temporárias, áreas interativas e uma Honda Store, com vestuário e acessórios. A primeira mostra apresenta a RC213V, utilizada pelo piloto brasileiro Diogo Moreira no MotoGP.

A iniciativa acrescenta uma opção de visitação ligada à história industrial de Manaus, aproximando o público de produtos fabricados na cidade e presentes no cotidiano de diferentes gerações. O funcionamento será de quarta a domingo, das 9h às 19h. As visitas podem ser agendadas pelo endereço eletrônico (espaco.hondapp.online). Também será possível realizar cadastro no local, conforme a disponibilidade de guia.

RÁPIDAS & BOAS

As inscrições para o ‘Desafio Universitário Saul Benchimol 2026’ estão abertas até segunda-feira (9/11). A iniciativa incentiva estudantes do ensino superior a desenvolverem soluções inovadoras e sustentáveis para desafios da Região Norte. Segue link para inscrição (https://tinyurl.com/yw8ynrcn).

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estão com inscrições abertas para o processo seletivo do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente (PPG-Cliamb). As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (9/11), por meio do link (https://tinyurl.com/dnyytprx).

A segunda edição do Abimaq Embrapii Experience, com o tema ‘Indústria Inteligente e Transição Energética’ já tem data e local definidos. Nos dias 12 e 13/11, o evento, que é organizado pela Embrapii e ABIMAQ, desembarca em Fortaleza (CE) para uma imersão exclusiva. A pré-inscrição está disponível pelo link (https://tinyurl.com/4swkyf56).

Cristina Monte é historiadora e jornalista, especialista em Comunicação Empresarial, Responsabilidade Social e Divulgação Científica. Além de ser empreendedora e escritora.

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