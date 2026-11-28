FÉ E ESPIRITUALIDADE

Reflexão destaca a presença de Deus na vida cotidiana e convida os fiéis a viverem a expectativa da chegada de Jesus com fé e atenção ao próximo.

Tempo de Advento. A Palavra de Deus anuncia: o Filho do Homem pode chegar à tarde, à meia noite, de madrugada ou ao amanhecer. Ele está por vir, Ele é um Ad-vento. Espera e expectativa: Ele virá, está por vir.

Advento é um tempo de espera, um tempo de esperança. “Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem”. Esperar a visitação de Deus, o encontro com Jesus, Deus humanado. O Ad-vento é um por-vir, que é ad-vir, sempre um vir ao encontro. O Senhor veio e se tornou a presença inefável na nossa humanidade e fragilidade. A fé em Deus que nos visitou, chegou e se fez morada em nosso meio, concede a disposição para o significado da hora inesperada da chegada de Deus. Entraremos mais uma vez na espera para sermos tomados pela admiração da presença pequena, singela, simples de Deus entre nós.

Advento é espera, por isso preparação. A preparação desperta a atenção! A atenção é benfazeja, cuidadosa, percebe, vê, pois está à espera. Supera a distração e a superficialidade; está na escuta vivendo a plenitude da vinda de Jesus que deixa ser todas as coisas, sem dominância, na atenção materna. No meio da agitação da cotidianidade abre espaços para a permeabilidade da presença das pessoas, próximas e distantes, mas também para os gestos mais simples do convívio. A atenção enxuga as lágrimas, descobre qualidades humanas e espirituais. A espera colhe as belezas, os sofrimentos, as necessidades, os amores, as nuances da vida e do mistério.

Deus vem todos os dias, pois com a sua graça podemos praticar o bem para com os outros. Deus é um Deus que vem, vem continuamente. Ele não desilude a nossa expectativa! O Senhor nunca desilude! Talvez nos faça esperar, nos faça esperar alguns momentos na escuridão para fazer amadurecer a nossa esperança, mas nunca desilude. O Senhor vem sempre, está sempre ao nosso lado. Às vezes não se manifesta, mas vem sempre. A celebração do Natal comemora a primeira vinda de Jesus, mas Ele virá no fim dos tempos como juiz universal; e vem também uma terceira vez, de um terceiro modo: vem cada dia para visitar-nos, visitar cada homem e mulher que o acolhe na Palavra, nos Sacramentos, nos irmãos e irmãs. Jesus, está à porta do nosso coração e bate. Sabemos ouvir quando bate à porta do nosso coração com uma inquietação, com uma ideia, com uma inspiração? Ele vem a cada dia (cf. Papa Francisco, Angelus, I Advento, 2020).

O Advento é um apelo incessante à esperança: lembra-nos que Deus está presente na história, na vida de cada pessoa, para levar à plenitude a vida humana em Jesus. Deus não abandona; acompanha nas vicissitudes existenciais para ajudar a descobrir o sentido das contrariedades, das frustrações, da morte, o significado da vida diária; incute coragem nas provações, no sofrimento, na dor.

Caminhemos até Belém e seremos iluminados com o rosto de Deus-criança encostado no feno. Vamos a Belém a nova morada de Deus: pobreza, humanidade. Humildade, singeleza, fragilidade! A face de Deus a iluminar, converter, salvar. O Filho do Homem, Deus na nossa humanidade e carne, feito esperança, Estrela guia. Vamos a Belém!!! Deus conceda a graça da espera e da esperança, no caminho que conduz a Belém.

Cardeal Leonardo Ulrich Steiner – Arcebispo Metropolitano de Manaus

LEIA MAIS: