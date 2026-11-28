ECONOMIA

Mudanças na contabilização de tributos devem alterar os valores apresentados pelas empresas e exigirão ajustes nas séries históricas, segundo análise de especialista.

O valor do faturamento das empresas do país a partir de 2027 será reduzido na média em cerca de 7% em razão da extinção do PIS e da COFINS, hoje inclusos nos preços. A partir de 2029 a redução será maior pela extinção gradativa do ICMS, também incluso nos preços, e deve atingir no total cerca de 30%, mantida a mesma quantidade.

No caso do PIM, os R$ 189 bilhões de faturamento de janeiro a setembro de 2026, por exemplo, seriam reclassificados para R$ 176 bilhões se fossem de 2027, e a R$ 157 bilhões para o caso de 2033, dado que seu ICMS em média é de cerca de 10%.

A Suframa poderá ainda rever a prática atual de contagem em dobro do faturamento de bens intermediários feito para o próprio PIM, que está contido no valor do faturamento dos respectivos bens finais, o que reduziria os R$ 157 para R$ 137 bilhões, já que a terceirização de produção é de 11% segundo os Indicadores da Suframa de 2025, e também informado durante a 323ª. reunião do CODAM em 29/10/2026.

Com esta nova demonstração gráfica imposta pela Reforma Tributária, os dados dos valores dos anos anteriores precisariam ser ajustados retirando-se deles o ICMS, o PIS, a COFINS (e a duplicação das terceirizações), evitando-se futuras comparações estatísticas que indicariam índices irreais.

A ZFM não estará reduzindo seu faturamento, mas apenas adequando tecnicamente os dados para o novo formato legal.

Os índices do IBGE igualmente precisarão ser ajustados, vez que atualmente os tributos estão contidos no valor do PIB, e não mais estarão assim contabilizados pelas empresas.

Esta nova disposição de valores da economia excluindo os tributos de consumo deverá explicar a alíquota de 11,3% da CBS informada pelo TCU, acima dos 9% esperados, por exemplo, o que não quer dizer que haverá aumento de carga tributária absoluta.

Efeito equivalente deve ocorrer com os IBS estaduais, que têm expectativa atual em torno de 19%, mas que devem chegar a 22%.

Com a prevista diminuição da sonegação, as alíquotas deverão diminuir ao longo do tempo.

Outro fator será a oscilação real da economia, que deverá influenciar as alíquotas tanto para mais quanto para menos.

A boa gestão dos novos preços nas empresas será decisiva para sua saúde financeira.

Juarez Baldoino da Costa

(*) Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM

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