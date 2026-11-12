Gasto público

Prefeitura autorizou a contratação de Os Barões da Pisadinha. Município está entre as 50 cidades do Amazonas em situação de emergência devido à seca dos rios.

Manicoré (AM) – A Prefeitura de Manicoré, no interior do Amazonas, contratou um show da banda Os Barões da Pisadinha pelo valor de R$ 650 mil. A contratação ocorre enquanto o município enfrenta situação de emergência devido à estiagem dos rios, que afeta dezenas de cidades amazonenses.

O extrato da contratação foi publicado na edição desta quarta-feira (11) do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Amazonas. O documento foi assinado pelo prefeito Lúcio Flávio do Rosário na terça-feira (10) e estabelece prazo de vigência de 90 dias.

Contrato milionário

Segundo a publicação oficial, a apresentação musical fará parte de um evento aberto ao público. Entretanto, o documento não informa a data do show nem apresenta detalhes sobre a programação.

A prefeitura realizou a contratação por inexigibilidade de licitação, modalidade que permite a contratação direta de artistas nas hipóteses previstas na legislação. Os recursos sairão do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, destinado à realização de eventos culturais.

O valor de R$ 650 mil corresponde à contratação da apresentação. A publicação, por si só, não comprova que o pagamento já tenha sido realizado.

Emergência hídrica

Manicoré enfrenta os impactos da estiagem, com a redução dos níveis dos rios e dificuldades para comunidades que dependem do transporte fluvial e dos recursos naturais para manter a rotina.

A situação também atinge outras regiões do Amazonas. Boletim divulgado pela Defesa Civil estadual na quarta-feira (11) apontou que 50 dos 62 municípios estavam em situação de emergência por causa da estiagem. Outros 12 permaneciam em alerta.

O levantamento também registrou 161.590 famílias afetadas pela seca em todo o estado.

Questionamentos públicos

A contratação de uma atração musical por R$ 650 mil em um município que enfrenta emergência hídrica coloca em evidência a necessidade de transparência sobre o planejamento e a aplicação dos recursos públicos.

A publicação oficial informa a origem orçamentária da verba, mas não detalha a programação do evento, a data da apresentação nem os demais custos envolvidos na realização da festa.

O extrato também não apresenta informações sobre eventuais despesas com estrutura, palco, iluminação, som e logística.

O espaço segue aberto para o posicionamento da Prefeitura de Manicoré.

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