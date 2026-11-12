TRANSIÇÃO

Equipe do governador eleito se reuniu com conselheiros e auditores para reunir dados e identificar desafios da administração pública.

A comissão de transição do Governo do Amazonas, coordenada pelo governador eleito Omar Aziz, reuniu-se na manhã desta quinta-feira (12) com a presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), conselheira Yara Lins, e auditores de controle externo. O encontro contou com a participação da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, e do advogado Lucas Brandão, também integrante da equipe. A reunião teve como objetivo conhecer o diagnóstico do órgão sobre a administração estadual e reunir informações técnicas para subsidiar o planejamento do próximo governo.

Ao final do encontro, Alessandra afirmou que o Tribunal de Contas se colocou à disposição para colaborar com a transição, compartilhando dados históricos sobre a gestão pública e apontando situações que podem contribuir para o aperfeiçoamento da administração estadual. “Eles têm o controle histórico de todas as questões do Estado e também sugestões para melhorar a gestão do próximo governo, a partir de situações que encontram no dia a dia. O apoio do Tribunal de Contas, assim como dos outros órgãos de controle, é fundamental para o sucesso da nossa gestão”, declarou.

A vice-governadora eleita destacou que a equipe pretende ouvir instituições e profissionais que acompanham de perto o funcionamento da máquina pública. Segundo ela, a experiência acumulada pelos órgãos de controle pode ajudar a identificar problemas e compreender melhor os desafios enfrentados pelo Amazonas nos últimos anos.

Seguindo o planejamento definido por Omar Aziz, Alessandra tem realizado reuniões temáticas e visitas a diferentes estruturas do Estado. Até o final da próxima semana, a equipe espera receber do atual governo os dados solicitados para iniciar uma análise mais detalhada. As informações fornecidas pelo TCE-AM também serão utilizadas para cruzamento de dados e identificação de pontos que exijam atenção.

“Nós não estamos, neste momento, fazendo juízo de valor ou de mérito sobre alguma questão. Estamos coletando dados e vamos fazer uma análise minuciosa. O que tiver que ser encaminhado ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público ou aos órgãos de controle de forma geral será encaminhado”, afirmou.

O levantamento deverá orientar o cronograma de ações e os compromissos assumidos com a população. A meta é chegar ao início da nova administração com um diagnóstico consistente das condições do Estado e das medidas necessárias para recuperar e ampliar a capacidade de atendimento dos serviços públicos.

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