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Companhia aposta em novas frentes de negócios, com expansão da Assaí Farma, lançamento da linha Assaí Pets em 2027 e investimentos em serviços financeiros e canais digitais.

O Assaí prepara uma expansão para além do atacarejo, com planos de ampliar a rede de farmácias, lançar produtos para animais de estimação e fortalecer serviços financeiros e canais digitais. A estratégia faz parte da transformação do modelo de negócio da Companhia, que busca reunir diferentes soluções para atender consumidores e empreendedores.

Entre as novidades, a empresa avalia expandir a Assaí Farma para até 250 unidades em todo o Brasil. Atualmente, a rede está em fase de crescimento e deve encerrar 2026 com 25 farmácias no estado de São Paulo. Segundo a Companhia, as unidades já abertas apresentam boa receptividade do público e potencial de expansão.

Outra aposta está nas marcas próprias. As linhas Assaí, Assaí Chef e Econobom devem alcançar cerca de 250 produtos até o fim de 2026. Para 2027, a estratégia prevê a entrada em novas categorias, incluindo o lançamento da Assaí Pets.

Assaí também investe em postos e serviços financeiros

A expansão também alcança o setor de combustíveis. Em agosto de 2027, o Assaí deverá assumir diretamente a operação de 18 postos recém-adquiridos. Além disso, a empresa pretende ampliar a estrutura de recarga para veículos elétricos em diferentes lojas, com a possibilidade de comercializar energia a preços baixos por meio da autoprodução.

Na área financeira, a Companhia pretende consolidar o Assaí Pay, com soluções de adquirência e conta digital voltadas a micro e pequenos empreendedores. A estratégia inclui ainda fortalecer o cartão Passaí e ampliar a oferta de crédito de curto prazo, seguros e assistências.

Aplicativo e entregas ampliam canais de compra

No ambiente digital, o aplicativo Meu Assaí seguirá como uma extensão das lojas físicas, oferecendo ofertas exclusivas e benefícios aos consumidores. A empresa também amplia as entregas de última milha por meio de parcerias com iFood e Rappi, além de atuar no marketplace em parceria com o Mercado Livre.

Outra iniciativa é o modelo In&Out, que oferece produtos sazonais por tempo limitado. No quarto trimestre de 2026, a seleção inclui itens de climatização, pequenos eletrônicos e aspiradores-robô. A proposta é estimular a frequência de compras e aumentar o tíquete médio dos clientes.

Estratégia busca atender 40 milhões de clientes

Com mais de 40 milhões de clientes e fluxo mensal de 20 milhões de veículos em suas lojas, o Assaí pretende aproveitar a estrutura já existente para ampliar sua presença no cotidiano de consumidores e empreendedores.

Segundo o CEO da Companhia, Belmiro Gomes, a transformação envolve não apenas novos produtos e serviços, mas também investimentos em tecnologia, eficiência operacional e desenvolvimento de pessoas.

Na área tecnológica, a empresa avança na digitalização de processos, no uso de inteligência artificial e na automação logística. Já na gestão de pessoas, aposta no desenvolvimento de lideranças e em um modelo de trabalho mais ágil.

A estratégia mantém o atacarejo como principal atividade da empresa, mas busca ampliar as opções oferecidas aos clientes, combinando preço baixo, variedade, conveniência e serviços complementares.

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