ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Encontro em Manaus reuniu representantes dos 62 municípios. Governador eleito agradeceu o apoio nas eleições e pediu união para enfrentar os desafios do Amazonas

O governador eleito do Amazonas, Omar Aziz, reuniu neste sábado (14) lideranças dos 62 municípios amazonenses em um almoço de confraternização, em Manaus. O encontro ocorreu no Clube do Trabalhador do Sesi.

Na ocasião, Omar agradeceu o apoio recebido nas eleições e apresentou perspectivas para a próxima gestão. Além disso, destacou que a união entre representantes políticos será importante para enfrentar os desafios do estado.

O evento contou com a presença da vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, do senador reeleito Eduardo Braga e do prefeito de Manaus, Renato Júnior. Também participaram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados estaduais e federais.

Omar Aziz pede união para resolver problemas do Amazonas

Durante o discurso, Omar ressaltou a articulação política construída ao longo da campanha. Segundo ele, o apoio de lideranças de diferentes regiões aumenta a responsabilidade de trabalhar por todos os amazonenses, independentemente de posições políticas.

Além disso, o governador eleito pediu a participação de deputados, senadores, prefeitos e vereadores na busca por soluções para os problemas do estado.

“Não adianta vir reclamar da situação que está o Amazonas. O que eu posso garantir para vocês é que nós vamos trabalhar para resolver os problemas e para isso conto com os deputados, senadores, prefeitos e vereadores”, destacou Omar.

Eduardo Braga cita BR-319 e obras prioritárias

Já o senador reeleito Eduardo Braga ressaltou a importância da articulação em Brasília. Segundo ele, o diálogo político será fundamental para garantir recursos e viabilizar projetos estruturantes no Amazonas.

Como relator do Orçamento da União, Braga mencionou investimentos previstos em áreas estratégicas. Entre as iniciativas citadas estão a BR-319, o novo porto da Manaus Moderna e obras nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Além dessas pautas, o senador reforçou a defesa da Zona Franca de Manaus. Ele classificou o modelo como o principal polo industrial de geração de empregos e renda do estado.

“Vencemos no Brasil, vencemos no Amazonas. A nossa forma de agradecer é dizer que a gratidão não prescreve, e nós só temos como agradecer através do trabalho”, afirmou.

Renato Júnior promete parceria com governo estadual

Por sua vez, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com o futuro governo estadual.

Nesse sentido, ele garantiu o apoio da administração municipal às iniciativas voltadas para a capital amazonense.

“Podem contar com o município de Manaus, podem contar com a Prefeitura de Manaus. Por Manaus a gente luta, a gente vai para cima para resolver os problemas”, declarou.