SERVIÇOS BANCÁRIOS

Agências não terão atendimento presencial na sexta-feira (20); Pix e canais digitais continuarão disponíveis durante o feriado.

As agências bancárias de todo o Brasil não terão atendimento presencial na próxima sexta-feira (20), feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A suspensão vale para todas as instituições financeiras, mas os clientes poderão realizar diversas operações por aplicativos, internet banking e outros canais digitais.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os serviços eletrônicos continuarão disponíveis durante o feriado. O Pix também funcionará normalmente, com operações permitidas 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Serviços disponíveis

As salas de autoatendimento poderão funcionar, conforme a decisão de cada instituição financeira. Já os aplicativos e sites dos bancos permitirão consultas, transferências e pagamentos durante o dia.

O diretor de Serviços e Segurança da Febraban, Raphael Mielle, destaca que grande parte das operações bancárias pode ser realizada pelo celular ou computador, sem necessidade de comparecer a uma agência.

Transferências suspensas

Algumas operações que dependem de compensação bancária terão alterações durante o feriado. É o caso das Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) e dos cheques, que não serão processados na sexta-feira.

Os clientes poderão agendar transferências e pagamentos pelos canais digitais, mas a compensação ocorrerá no próximo dia útil.

Contas e boletos

As contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, além dos boletos bancários com vencimento em 20 de novembro, poderão ser pagos na segunda-feira (23), sem cobrança de juros ou multa.

A orientação é diferente para tributos e impostos. Nesse caso, os pagamentos com vencimento no feriado devem ser antecipados para evitar encargos por atraso.

LEIA MAIS:

‘Rolezinho’ termina com 12 motos apreendidas e acidente em Manaus