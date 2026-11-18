Amazonas

Motociclistas foram flagrados fazendo manobras perigosas no Coroado; um dos participantes bateu na traseira de uma viatura ao tentar fugir.

Manaus (AM) – Um grupo de motociclistas foi alvo de uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Coroado, zona Leste da capital. A fiscalização terminou com 12 motocicletas removidas após os participantes serem flagrados realizando manobras perigosas e outras infrações de trânsito.

A abordagem ocorreu na avenida Rodrigo Otávio. Segundo o coordenador-geral de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, os agentes identificaram os motociclistas durante uma ação conhecida como “rolezinho”, caracterizada, neste caso, pela realização de manobras irregulares e pela circulação que comprometia a segurança viária.

Tentativa de fuga

Ao perceberem a presença da fiscalização, vários motociclistas tentaram deixar o local em alta velocidade. Conforme o Detran-AM, alguns trafegaram na contramão e fizeram retornos em pontos proibidos.

Os agentes abordaram diversos participantes e removeram 12 motocicletas. A operação também contou com o apoio de drones, utilizados para registrar imagens e auxiliar no acompanhamento da ocorrência.

Infrações identificadas

Durante a fiscalização, foram constatadas diferentes irregularidades, entre elas:

Condutores e passageiros sem capacete;

Motociclistas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Veículos sem placa de identificação;

Motocicletas com escapamento livre;

Ausência de retrovisores.

Acidente durante fuga

Durante a tentativa de deixar o local, um dos motociclistas bateu na traseira de uma viatura do Detran-AM. O condutor afirmou que estava bem, mas a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motociclista foi encaminhado a uma unidade de saúde estadual. A perícia também foi acionada para realizar os procedimentos previstos na legislação de trânsito.

Segundo Arthur Cruz, a fiscalização busca coibir práticas que colocam em risco os próprios participantes e outras pessoas que circulam pelas vias da cidade.

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