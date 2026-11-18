Manaus (AM) – Um grupo de motociclistas foi alvo de uma operação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na madrugada desta terça-feira (17), no bairro Coroado, zona Leste da capital. A fiscalização terminou com 12 motocicletas removidas após os participantes serem flagrados realizando manobras perigosas e outras infrações de trânsito.
A abordagem ocorreu na avenida Rodrigo Otávio. Segundo o coordenador-geral de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, os agentes identificaram os motociclistas durante uma ação conhecida como “rolezinho”, caracterizada, neste caso, pela realização de manobras irregulares e pela circulação que comprometia a segurança viária.
Tentativa de fuga
Ao perceberem a presença da fiscalização, vários motociclistas tentaram deixar o local em alta velocidade. Conforme o Detran-AM, alguns trafegaram na contramão e fizeram retornos em pontos proibidos.
Os agentes abordaram diversos participantes e removeram 12 motocicletas. A operação também contou com o apoio de drones, utilizados para registrar imagens e auxiliar no acompanhamento da ocorrência.
Infrações identificadas
Durante a fiscalização, foram constatadas diferentes irregularidades, entre elas:
- Condutores e passageiros sem capacete;
- Motociclistas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Veículos sem placa de identificação;
- Motocicletas com escapamento livre;
- Ausência de retrovisores.
Acidente durante fuga
Durante a tentativa de deixar o local, um dos motociclistas bateu na traseira de uma viatura do Detran-AM. O condutor afirmou que estava bem, mas a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O motociclista foi encaminhado a uma unidade de saúde estadual. A perícia também foi acionada para realizar os procedimentos previstos na legislação de trânsito.
Segundo Arthur Cruz, a fiscalização busca coibir práticas que colocam em risco os próprios participantes e outras pessoas que circulam pelas vias da cidade.
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