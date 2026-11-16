TRAGÉDIA

Criança foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu; mulher foi presa e indiciada por homicídio.

São Paulo (SP) – Uma menina de 4 anos morreu neste domingo (15), após ser jogada pela própria mãe do Viaduto Pedroso, na região central de São Paulo. A criança caiu nas proximidades da Avenida 23 de Maio e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o resgate, a menina foi encaminhada ao Hospital das Clínicas (HC), mas não resistiu aos ferimentos. O caso ocorreu por volta das 15h.

A mãe, identificada como Alessandra Vitória Alves da Silva, foi presa e indiciada por homicídio. A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial (DP), na região central da capital paulista.

Dinâmica do caso

Segundo informações da polícia, a criança caiu inicialmente em uma parte da estrutura do viaduto e, em seguida, atingiu o acostamento localizado abaixo da construção.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada enquanto realizava patrulhamento na região do bairro da Liberdade. Conforme a corporação, a mulher aparentava estar em surto no momento da abordagem e não conversou com os agentes.

Posteriormente, ela apresentou agitação e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permaneceria internada na ala psiquiátrica.

Investigação policial

A polícia ainda não identificou o que teria motivado a mulher a jogar a filha do viaduto. O caso segue sob investigação.

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