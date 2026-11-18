DEFESA DO CONSUMIDOR

Operação verifica selos do Inmetro e etiquetas de eficiência energética em lojas de Manaus e região metropolitana.

Manaus (AM) – Com o aumento da procura por eletrodomésticos e eletrônicos durante a Black Friday, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) intensificou as ações de fiscalização no comércio de Manaus e da região metropolitana. A Operação Black Friday ocorre ao longo de novembro e verifica se os produtos vendidos atendem às normas de qualidade e segurança estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

A iniciativa busca identificar possíveis irregularidades e evitar que os consumidores adquiram equipamentos sem as certificações obrigatórias ou com informações incorretas nas embalagens e nos próprios produtos.

Entre os itens fiscalizados estão aparelhos de ar-condicionado dos modelos janela e Split, geladeiras, refrigeradores, freezers, máquinas de lavar roupas, televisores e outros equipamentos de uso doméstico.

Produtos fiscalizados

Durante as inspeções, os agentes verificam principalmente a presença do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro. A identificação é obrigatória para produtos submetidos à certificação compulsória e indica que o equipamento passou pelas avaliações exigidas para sua comercialização.

Outro ponto observado é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), presente em diversos eletrodomésticos, como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e aparelhos de ar-condicionado.

A etiqueta informa o consumo de energia e classifica os equipamentos conforme o nível de eficiência energética. Dessa forma, o consumidor pode comparar modelos e avaliar não apenas o preço de compra, mas também o impacto que o aparelho poderá causar na conta de luz.

Orientação ao consumidor

Além de fiscalizar os estabelecimentos, o Ipem-AM também orienta comerciantes sobre as exigências legais para a venda dos produtos. A atuação busca ampliar a segurança nas relações de consumo, principalmente em períodos de grande movimentação no comércio.

O diretor-presidente do instituto, Amaury Gutierre, destaca que a fiscalização ganha importância durante a Black Friday, quando cresce a procura por ofertas de eletrodomésticos e eletrônicos.

“Na Black Friday, o consumidor está atento às ofertas e busca fazer bons negócios. Mas, além de observar o preço, é importante ter a certeza de que está levando para casa um produto que atende às exigências de qualidade e segurança”, afirmou.

Com a operação, o instituto pretende garantir que os equipamentos comercializados estejam de acordo com as normas e que os consumidores tenham acesso a informações confiáveis antes de concluir suas compras.

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