Manutenção

Serviço na Estação de Tratamento de Água do Mauazinho será realizado das 6h às 12h; normalização está prevista para a noite do mesmo dia.

Manaus (AM) – Moradores de seis áreas de Manaus terão o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (19), em razão de uma manutenção preventiva no sistema elétrico da Estação de Tratamento de Água (ETA) Mauazinho, na zona leste da capital. O serviço será realizado pela concessionária Águas de Manaus, das 6h às 12h.

A intervenção prevê a substituição de equipamentos para reforçar a segurança operacional da estação. Segundo a concessionária, a atividade integra as ações de preparação do sistema para o período de estiagem e contará com aproximadamente 50 profissionais.

Durante a manutenção, a produção de água será temporariamente suspensa. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradativa, com previsão de normalização até a noite de quinta-feira.

Áreas afetadas

A interrupção poderá atingir os moradores das seguintes localidades:

Mauazinho;

Distrito Industrial;

Nova República;

Conjunto Acácias;

Parque Mauá;

Comunidade Bom Jardim.

A Águas de Manaus orienta os moradores a reservarem água para as atividades essenciais durante o período da manutenção.

LEIA MAIS:

Dono da Esportes da Sorte é alvo da PF em operação contra esquema de bets; R$ 2,3 bilhões são bloqueados