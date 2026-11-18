Polícia

Vídeo mostra agente transportando passageira sem equipamento de proteção em motocicleta oficial; corporação informou que a conduta será investigada pela Diretoria de Justiça e Disciplina.

Manaus (AM) – Um policial militar do Amazonas foi flagrado conduzindo uma motocicleta oficial da corporação com uma mulher na garupa sem capacete, em Manaus. O vídeo, gravado por um motorista, começou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (18).

Durante a gravação, o autor das imagens critica a conduta do agente e questiona o descumprimento das regras de trânsito. Ele destaca que o capacete é um equipamento obrigatório tanto para quem conduz a motocicleta quanto para o passageiro.

O motorista também reclama da fiscalização aplicada aos condutores comuns e cita irregularidades como vidros trincados e pneus desgastados. Na gravação, ele cobra que as normas sejam respeitadas por todos, inclusive pelos agentes de segurança pública.

Apuração interna

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que tomou conhecimento das imagens e que a Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do caso e identificar o policial envolvido.

A corporação explicou que o transporte de pessoas não autorizadas em motocicletas oficiais contraria os protocolos operacionais e as normas de segurança, exceto em situações comprovadas de emergência ou socorro.

A PMAM afirmou ainda que não compactua com desvios de conduta e que adotará as medidas cabíveis após a conclusão da apuração, respeitando o devido processo legal.

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