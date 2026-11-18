Novo governo

Pelo menos 15 nomes são mencionados para ocupar cargos no governo a partir de 2027; lista reúne políticos, ex-gestores e profissionais com experiência técnica.

Manaus (AM) – A formação do primeiro escalão do futuro Governo do Amazonas começa a movimentar os bastidores políticos. Pelo menos 15 nomes são apontados como possíveis integrantes do secretariado do governador eleito Omar Aziz (PSD), entre eles o ex-deputado federal Marcelo Ramos, o ex-superintendente da Suframa Bosco Saraiva e o deputado federal reeleito Saullo Vianna. Até o momento, não há confirmação oficial das indicações.

A relação reúne políticos que já ocuparam cargos públicos, aliados que participaram da trajetória política de Omar e profissionais com experiência em gestão. Também aparecem entre os cotados o ex-prefeito de Parintins Frank Bi Garcia, a deputada federal eleita Joana Darc e a vice-governadora eleita Alessandra Campelo.

Marcelo Ramos, que coordenou a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Amazonas, é um dos nomes lembrados para integrar a nova administração. Bosco Saraiva, por sua vez, já foi deputado estadual e federal, além de ter comandado a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

O deputado federal Saullo Vianna, reeleito para a Câmara dos Deputados, também aparece nas articulações. Já Frank Bi Garcia, que administrou Parintins, integra o grupo de políticos considerados para a composição do governo.

Nomes políticos

A deputada federal eleita Joana Darc é cotada para voltar à Secretaria de Estado de Proteção Animal. A estrutura foi criada com participação da parlamentar, que construiu sua atuação política em torno da defesa dos direitos dos animais.

Outro nome nas conversas é o de Alessandra Campelo. Eleita vice-governadora, ela poderá acumular a função com o comando de uma secretaria estadual. A área de Assistência Social é uma das possibilidades mencionadas. Alessandra já comandou a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude em uma das gestões de Omar e encerra, neste ano, seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Perfil técnico

A futura equipe também poderá contar com profissionais com experiência em planejamento, economia e administração pública. Thomaz Nogueira, servidor de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e ex-superintendente da Suframa, está entre os nomes considerados. Com experiência na Zona Franca de Manaus, ele atua como consultor de Omar no Senado e participa da equipe de transição.

Na área jurídica, o advogado Lucas Brandão, que coordenou o setor durante a campanha eleitoral, também é mencionado nas articulações. Já o economista Farid Mendonça Júnior, ex-secretário executivo de Planejamento do Governo do Amazonas e consultor de Omar no Senado, aparece como outra possibilidade.

A relação inclui ainda Robério Braga, que comandou a Secretaria de Cultura em diferentes gestões estaduais, e Márcio Noronha, jornalista responsável pela comunicação da campanha de Omar. Noronha também já ocupou os cargos de secretário de Comunicação e secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus.

As conversas sobre a composição do secretariado devem continuar nos próximos meses. A definição dos nomes e das respectivas pastas caberá ao governador eleito.

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