ECONOMIA

Resultado entre janeiro e setembro representa alta de 11,02%; número de trabalhadores chegou a 136,1 mil, o maior da história do PIM.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) alcançou faturamento de R$ 188,79 bilhões entre janeiro e setembro de 2026. O resultado representa crescimento de 11,02% em relação ao mesmo período de 2025, quando as indústrias instaladas no modelo faturaram R$ 170,06 bilhões. Em moeda norte-americana, o valor acumulado chegou a US$ 36,55 bilhões.

Os números foram apresentados nesta segunda-feira (16), durante coletiva de imprensa na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), pelo superintendente Leopoldo Montenegro. Além do avanço financeiro, os indicadores mostram crescimento no mercado de trabalho, nas exportações e na produção industrial.

Em setembro, o faturamento do PIM cresceu 6,60% em relação a agosto e avançou 14,37% na comparação com setembro de 2025. O desempenho acompanha o aumento do nível de emprego. No nono mês do ano, o polo registrou 136.123 trabalhadores, considerando mão de obra efetiva, temporária e terceirizada. Trata-se de um novo recorde histórico para o modelo.

O número representa alta de 0,77% em relação a agosto, quando o total chegou a 135.080 trabalhadores. Na comparação anual, o crescimento foi de 3,37%, diante dos 131.688 postos registrados em setembro de 2025.

Na média acumulada de janeiro a setembro, o PIM manteve 132.695 trabalhadores, resultado 0,38% superior aos 132.193 registrados no mesmo intervalo do ano passado. Os dados mostram que o crescimento do faturamento também ocorre em um cenário de manutenção e ampliação dos postos de trabalho na indústria amazonense.

Exportações avançam

As vendas externas também contribuíram para o desempenho positivo. Em setembro, as exportações do Polo Industrial de Manaus somaram US$ 77,33 milhões, crescimento de 35,95% em relação ao mesmo mês de 2025.

No acumulado de janeiro a setembro, o valor chegou a US$ 617,32 milhões, contra US$ 468,25 milhões registrados nos nove primeiros meses do ano anterior. O avanço foi de 31,84%, indicando ampliação da presença dos produtos fabricados no Amazonas no mercado internacional.

Informática e Duas Rodas lideram

Entre os segmentos industriais, Bens de Informática teve a maior participação no faturamento do PIM, com 21,83% do total acumulado até setembro. Em seguida aparecem Duas Rodas, com 19,58%, e Eletroeletrônico, responsável por 15,22%.

Também tiveram participação expressiva os setores Químico (10,86%), Termoplástico (10,69%), Metalúrgico (8,82%) e Mecânico (7,08%).

No crescimento percentual, o destaque foi o segmento de Brinquedos, que avançou 39,99% no acumulado do ano, desconsiderando os bens de informática. O setor Termoplástico também apresentou expansão significativa, de 33,72%.

Produção industrial

Os indicadores da produção mostram crescimento em diferentes linhas de produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus. Entre janeiro e setembro, a fabricação de motocicletas, motonetas e ciclomotores aumentou 10,52%. Já a produção de microcomputadores desktop avançou 16,47%.

Outros produtos também registraram resultados positivos. A fabricação de telefones celulares cresceu 5,12%, enquanto a de bicicletas, incluindo modelos elétricos, aumentou 4,7%. Os home theaters tiveram alta de 25,46%, e os fornos micro-ondas registraram crescimento de 19,77%. Lâminas e cartuchos também apresentaram avanço de 19,77%.

Ao avaliar os resultados, o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, atribuiu o desempenho à resiliência e à competitividade do modelo industrial. Segundo ele, os números também refletem o trabalho da autarquia para garantir segurança jurídica e atrair novos investimentos.

Montenegro destacou que o fortalecimento do Polo Industrial de Manaus contribui para o desenvolvimento econômico de toda a região.

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