CULTURA AFRO-AMAZÔNICA

Pesquisador destaca quilombos, tradições, religiosidade e educação antirracista como expressões da presença negra na Amazônia.

Manaus (AM) – A presença negra na Amazônia permanece viva em comunidades quilombolas, manifestações culturais, celebrações religiosas e saberes transmitidos entre gerações. Essa diversidade faz parte da investigação do pesquisador Gama, que relaciona experiências pessoais e acadêmicas ao estudo da cultura afro-amazônica e das formas de preservação da memória e da identidade negra na região.

Entre os territórios destacados pelo pesquisador estão o Quilombo Urbano do Barranco de São Benedito, em Manaus, e o Quilombo da Baixa da Xanda, em Parintins. A comunidade parintinense recebeu certificação da Fundação Cultural Palmares, publicada em junho de 2025, tornando-se o primeiro quilombo reconhecido no município.

Ao abordar o Quilombo do Barranco de São Benedito, Gama destaca a atuação de Jamily, apresentada por ele como guardiã do festejo. A participação de pessoas que preservam essas celebrações é apontada como fundamental para manter tradições e conhecimentos entre diferentes gerações.

A presença negra também aparece, segundo o pesquisador, nos bois-bumbás do Festival Folclórico de Parintins, nas escolas de samba de Manaus, nas casas de santo e nos terreiros de matriz africana, além de manifestações como o Balaio de Oxum. Esses espaços ajudam a compreender a relação entre ancestralidade, religiosidade, memória e identidade na sociedade amazônica.

Referências acadêmicas

A investigação de Gama dialoga com diferentes áreas dos estudos antropológicos. Entre as referências está a professora Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que pesquisa temas como rituais, cultura popular, performances e festivais. O pesquisador relata que busca estabelecer interlocução acadêmica com a professora para ampliar as interpretações sobre seu objeto de estudo.

Outra contribuição mencionada é a da pesquisadora Selda Vale da Costa, cuja produção aborda relações entre cultura, memória, religiosidade e expressões socioculturais amazônicas. Gama também cita a perspectiva da complexidade, associada ao pensamento de Edgar Morin e aos estudos desenvolvidos no Brasil por Edgard de Assis Carvalho.

O antropólogo Sérgio Ivan Gil Braga, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), também aparece entre as referências. Seus estudos sobre culturas populares, sociabilidades urbanas, patrimônio e construção de identidades contribuem para a compreensão das manifestações culturais da região.

No campo da história, Gama destaca as pesquisas de Júlio Cláudio da Silva e Patrícia Sampaio, que ajudam a ampliar o conhecimento sobre escravidão, liberdade, relações sociais e participação de africanos e seus descendentes na formação do Amazonas.

Educação e reconhecimento

A pesquisa também aborda o acesso à educação e o enfrentamento ao racismo. Nesse contexto, Gama destaca o projeto Enegrecendo a UFAM, coordenado pela professora Iolete Ribeiro da Silva, que divulga informações sobre cotas raciais e procedimentos de heteroidentificação, fortalecendo o debate sobre ações afirmativas.

Para o pesquisador, democratizar o acesso à universidade exige mais do que garantir vagas. É necessário oferecer acolhimento, reconhecimento das identidades raciais e condições de pertencimento. Esse compromisso, segundo ele, deve envolver departamentos, grupos de pesquisa, projetos de ensino e extensão, setores administrativos, coletivos estudantis e movimentos sociais.

Gama defende ainda que a educação antirracista alcance escolas de ensino básico e técnico, com valorização da história e das culturas africanas e afro-brasileiras.

Ao reunir referências acadêmicas, experiências comunitárias e manifestações culturais, a investigação chama atenção para a presença negra como parte da formação histórica e social da Amazônia. Essa contribuição permanece expressa nos territórios quilombolas, nas celebrações, na religiosidade e nos conhecimentos preservados e recriados pelas comunidades.

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