QUEIMADAS

Estado acumula 25,5 mil focos desde junho; Parintins registra concentração elevada de partículas na atmosfera.

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu 385 focos de incêndio em apenas 24 horas. Com o aumento, o número de ocorrências atendidas desde 1º de junho chegou a 25.580 até esta quarta-feira (18). Os dados foram divulgados pela corporação nesta quinta-feira (19).

Do total acumulado, 20.729 focos foram registrados no interior do estado e 4.851 em Manaus. Na comparação com o balanço anterior, o interior teve aumento de 383 ocorrências, enquanto a capital registrou outras duas.

As ocorrências relacionadas a incêndios urbanos e florestais também aumentaram. O número passou de 4.202 para 4.226 no período, uma diferença de 24 registros.

Cerca de mil profissionais, entre bombeiros militares e brigadistas, participam das ações de combate e prevenção em diferentes municípios do Amazonas.

Parintins registra concentração de fumaça

Parintins está entre os municípios que permanecem sob alerta severo do sistema Defesa Civil Alerta (DCA). Em um intervalo de 24 horas, a concentração de partículas no ar chegou a 115 microgramas por metro cúbico (µg/m³) na sede do município e a 135 µg/m³ na Vila Amazônica, onde equipes dos bombeiros atuam no combate aos incêndios.

Em Manaus, a qualidade do ar foi classificada como moderada no mesmo período.

Em Parintins, os trabalhos incluem o deslocamento de equipes até as áreas atingidas e o combate direto às chamas. Segundo o CBMAM, a corporação continuará mobilizada enquanto houver focos ativos.

Operação mobiliza bombeiros e brigadistas

As ações fazem parte da Operação Amazonas Mais Verde 2026, coordenada pelo Corpo de Bombeiros para enfrentar incêndios florestais durante a estiagem. A estratégia reúne combate às chamas, prevenção, capacitação de brigadistas e apoio às instituições de fiscalização.

Desde junho, as atividades de educação ambiental alcançaram mais de 43 mil pessoas. A estrutura operacional também foi ampliada com a entrega de 20 viaturas, sendo 17 picapes equipadas com kits de combate a incêndio, além de 453 equipamentos multimissão.

Para reforçar o atendimento em áreas de difícil acesso, o governo estadual contratou duas aeronaves especializadas. Atualmente, 18 aeronaves de diferentes órgãos, entre helicópteros e aviões, participam das operações no Amazonas.

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