RELAÇÕES RACIAIS

Capital tem o menor índice de percepção entre as dez cidades pesquisadas pelo Instituto Cidades Sustentáveis e Ipsos-Ipec.

Manaus (AM) – Uma pesquisa apontou que 62% dos moradores de Manaus reconhecem que pessoas negras e brancas não têm as mesmas oportunidades de emprego e renda. Apesar de representar a maioria dos entrevistados na capital amazonense, o percentual é o menor entre as dez cidades analisadas pelo levantamento Viver nas Cidades: Relações Raciais, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com a Ipsos-Ipec.

O índice ficou abaixo da média geral das capitais pesquisadas, que chegou a 66%. Em Manaus, outros 23% dos participantes consideram que pessoas negras e brancas têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho.

O resultado não significa que a capital amazonense tenha menos desigualdade racial, mas indica uma menor percepção do problema entre os entrevistados. O estudo reúne opiniões dos moradores e não representa uma avaliação direta das condições de contratação, salários ou crescimento profissional.

Comércio concentra percepção de preconceito

Na média das dez capitais, os estabelecimentos comerciais e shoppings lideram as menções como locais onde pessoas negras e brancas recebem tratamento diferente, com 58%. Os ambientes de trabalho aparecem em seguida, com 48%, enquanto escolas, faculdades e universidades somam 33%.

As ruas e os espaços públicos de convivência foram citados por 32% dos participantes. Os dados indicam que a percepção de discriminação racial alcança diferentes ambientes do cotidiano.

Racismo é visto como problema central

O levantamento mostra que 79% dos entrevistados consideram o racismo um problema central nas cidades e defendem políticas públicas específicas para enfrentá-lo. O percentual representa aumento de cinco pontos percentuais em relação à edição anterior, realizada em 2025.

A maior presença de pessoas negras e indígenas nas universidades também recebeu avaliação positiva: 83% acreditam que essa inclusão beneficia toda a sociedade. Além disso, 81% afirmam que a violência policial atinge principalmente a população negra, enquanto 78% consideram que ampliar a representatividade negra na política e em cargos de poder contribui para reduzir desigualdades.

Desigualdade alcança questões ambientais

A pesquisa também relacionou as desigualdades raciais às condições ambientais e de infraestrutura. Para 51% dos entrevistados, a dificuldade de acesso à água potável, à coleta e ao tratamento de esgoto está entre os principais impactos que atingem a população negra.

Alagamentos e inundações, assim como deslizamentos de encostas e desabamentos de residências, foram mencionados por 48% dos participantes em cada categoria. Os dados mostram que a percepção de desigualdade também envolve moradia, saneamento e exposição a riscos ambientais.

Pesquisa ouviu 3,5 mil pessoas

O levantamento foi realizado entre 1º e 20 de julho de 2026 e ouviu 3.500 pessoas com 16 anos ou mais, residentes há pelo menos dois anos nas cidades pesquisadas.

Além de Manaus, participaram moradores de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia.

As entrevistas ocorreram pela internet, com cotas por sexo, idade, classe social e ocupação. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para o total da amostra. Nos resultados por capital, a margem varia de quatro a seis pontos percentuais.

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