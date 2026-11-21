Saúde

Filho do ex-presidente afirmou que novos exames serão realizados neste sábado (21) para avaliar a necessidade de outro procedimento.

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou, em publicação nas redes sociais neste sábado (21), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá passar por novos exames na manhã de hoje. Segundo ele, existe a possibilidade de que o pai precise ser submetido a outra cirurgia.

Em uma publicação na rede social X, Carlos disse que os médicos ainda avaliam o quadro e que a decisão dependerá dos resultados dos exames.

“As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio. Hoje pela manhã, mais exames e, posteriormente, os médicos irão se pronunciar”, escreveu no X.

Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde sexta-feira (20), após apresentar um quadro de “dor e distensão abdominal”, conforme boletim médico divulgado pela equipe responsável pelo atendimento.

Carlos acompanha o pai na unidade de saúde. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que estava em Israel, retorna ao Brasil.

Em outra publicação, o vereador afirmou que nunca havia visto o pai naquela condição e relatou que ele passou a noite com episódios intensos de mal-estar.

“Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite”, disse o “filho 02” de Bolsonaro.

Segundo o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente, uma tomografia computadorizada realizada na sexta-feira apontou comprometimento no intestino delgado e sinais de inflamação. O médico afirmou que o exame é considerado o mais importante neste momento.

“Precisamos observar a evolução. O ponto nosso mais importante será, provavelmente, nessas primeiras 24 horas. Clinicamente ele está estável. Ontem ele dormiu bem, jantou, fez exercícios, passou o dia totalmente normal. Foi um quadro que se iniciou hoje”, explicou.

Bolsonaro enfrenta complicações abdominais desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018. Desde então, passou por diversas internações e cirurgias relacionadas às consequências do atentado.

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